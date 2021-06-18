Возвращение звезды. Де Брёйне вывел бельгийцев в плей-офф Евро

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Матч в Копенгагене начался с гола датчан — на 99-й секунде встречи отличился Юссуф Поульсен. Этот мяч не стал самым быстрым в истории финальных стадий Евро — рекорд пока принадлежит россиянину Дмитрию Кириченко, забившему в 2004 году будущим победителям турнира грекам на 66-й секунде.

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На 10-й минуте игру остановили из-за акции в поддержку датского игрока Кристиана Эриксена, у которого во время предыдущего матча в Копенгагене с финнами (0:1) случился сердечный приступ. Но благодаря оперативным и умелым действиям врачей игрок остался жив. Участники матча и зрители аплодисментами поддержали полузащитника миланского «Интера».

Бельгийцы повернули ход игры в свою пользу только во втором тайме, когда на поле вместо проведшего 100-й матч за сборную Дриса Мертенса вышел восстановившийся от травмы Кевин Де Брёйне. Полузащитник «Манчестер Сити» сначала на 55-й минуте сделал голевую передачу на Торгана Азара, а спустя 15 минут забил победный мяч, который демонстративно не стал праздновать.

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После выхода бельгийцев в плей-офф сборной России для того, чтобы продолжить борьбу на турнире, также надо побеждать датчан 21 июня в Копенгагене. Ничья позволит россиянам выйти в 1/8 финала со второго места в том случае, если финны победят бельгийцев. Подопечным Станислава Черчесова нельзя проигрывать с разницей в два и более мячей, иначе они останутся четвертыми.

Депай присоединился к Роналду

Украинцы одержали вторую победу в рамках группового этапа чемпионатов Европы, обыграв команду Северной Македонии со счетом 2:1. По сравнению с проигранным матчем первого тура против команды Нидерландов (2:3), главный тренер украинцев Андрей Шевченко включил в стартовый состав опорного полузащитника Тараса Степаненко, который своими действиями в середине поля развязал руки группе атаки с Александром Зинченко, Русланом Малиновским и Андреем Ярмоленко. Последний и открыл счет в середине первого тайма, а спустя пять минут преимущество украинцев укрепил Роман Яремчук.

Северомакедонцы вернули интригу после гола Эзгана Алиоски на 57-й минуте. Забил он после того, как не смог реализовать пенальти — вратарь украинцев Георгий Бущан отбил удар с 11-метровой, но Алиоски добил мяч в ворота. Парад нереализованных пенальти на турнире продолжил Малиновский, который не сумел переиграть с 11-метровой отметки Столе Димитриевски.

«Мы могли побеждать с более крупным счетом. Я считаю, что украинские футболисты прекрасно проявили себя в атаке, мне было приятно видеть такую игру. Главное, что после пропущенного гола мы продолжили наступление на ворота соперника», — сказал Шевченко, чьи слова приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

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Третьей командой на турнире, вышедшей в плей-офф Евро, стала сборная Нидерландов, уверенно дома обыгравшая команду Австрии (2:0). У гостей отсутствовал дисквалифицированный за оскорбительные высказывания в адрес северомакедонских болельщиков форвард Марко Арнаутович. Счет открыл Мемфис Депай, ставший всего лишь вторым футболистом на турнире после Криштиану Роналду, реализовавшим пенальти. Во втором тайме окончательный счет установил Дензел Дюмфрис.

«В первом тайме мы слишком легко отдавали мяч. Мы позволяли сопернику наносить большое количество ударов по нашим воротам, — сказал главный тренер сборной Австрии Франко Фода. — Мы были недостаточно решительны в завершающей стадии и создали мало опасных моментов».

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