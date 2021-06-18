Возвращение звезды. Де Брёйне вывел бельгийцев в плей-офф Евро
ТАСС, 18 июня. Сборная Бельгии, являющаяся соперником россиян в группе В чемпионата Европы по футболу, обеспечила себе место в
ТАСС, 18 июня. Сборная Бельгии, являющаяся соперником россиян в группе В чемпионата Европы по футболу, обеспечила себе место в
Матч в Копенгагене начался с гола датчан — на 99-й секунде встречи отличился Юссуф Поульсен. Этот мяч не стал самым быстрым в истории финальных стадий Евро — рекорд пока принадлежит россиянину Дмитрию Кириченко, забившему в 2004 году будущим победителям турнира грекам на 66-й секунде.
На 10-й минуте игру остановили
Бельгийцы повернули ход игры в свою пользу только во втором тайме, когда на поле вместо проведшего 100-й матч за сборную Дриса Мертенса вышел восстановившийся от травмы Кевин Де Брёйне. Полузащитник «Манчестер Сити» сначала на 55-й минуте сделал голевую передачу на Торгана Азара, а спустя 15 минут забил победный мяч, который демонстративно не стал праздновать.
После выхода бельгийцев в
Украинцы одержали вторую победу в рамках группового этапа чемпионатов Европы, обыграв команду Северной Македонии со счетом 2:1. По сравнению с проигранным матчем первого тура против команды Нидерландов (2:3), главный тренер украинцев Андрей Шевченко включил в стартовый состав опорного полузащитника Тараса Степаненко, который своими действиями в середине поля развязал руки группе атаки с Александром Зинченко, Русланом Малиновским и Андреем Ярмоленко. Последний и открыл счет в середине первого тайма, а спустя пять минут преимущество украинцев укрепил Роман Яремчук.
Северомакедонцы вернули интригу после гола Эзгана Алиоски на 57-й минуте. Забил он после того, как не смог реализовать пенальти — вратарь украинцев Георгий Бущан отбил удар с 11-метровой, но Алиоски добил мяч в ворота. Парад нереализованных пенальти на турнире продолжил Малиновский, который не сумел переиграть с 11-метровой отметки Столе Димитриевски.
«Мы могли побеждать с более крупным счетом. Я считаю, что украинские футболисты прекрасно проявили себя в атаке, мне было приятно видеть такую игру. Главное, что после пропущенного гола мы продолжили наступление на ворота соперника», — сказал Шевченко, чьи слова приводит
Третьей командой на турнире, вышедшей в
«В первом тайме мы слишком легко отдавали мяч. Мы позволяли сопернику наносить большое количество ударов по нашим воротам, — сказал главный тренер сборной Австрии Франко Фода. — Мы были недостаточно решительны в завершающей стадии и создали мало опасных моментов».
Подопечные Франка де Бура набрали шесть очков и обеспечили себе первое место в турнирной таблице группы C. Вторыми идут украинцы (3 очка), третьими — австрийцы (3), на последней, четвертой строчке располагается команда Северной Македонии (0), которая стала первой сборной на текущем турнире, лишившейся шансов на выход в