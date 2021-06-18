Возвращение звезды. Де Брёйне вывел бельгийцев в плей-офф Евро

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
16:00Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
19:00Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
22:00Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
26
2
Россия
23
3
Финляндия
23
4
Дания
20
Группа A
1
Италия
26
2
Уэльс
24
3
Швейцария
21
4
Турция
20
Группа C
1
Нидерланды
26
2
Украина
23
3
Австрия
23
4
Македония
20
Группа D
1
Чехия
13
2
Англия
13
3
Хорватия
10
4
Шотландия
10
Группа E
1
Словакия
13
2
Швеция
11
3
Испания
11
4
Польша
10
Группа F
1
Португалия
13
2
Франция
13
3
Германия
10
4
Венгрия
10
07:58 (мск), источник: ТАСС

Возвращение звезды. Де Брёйне вывел бельгийцев в плей-офф Евро

ТАСС, 18 июня. Сборная Бельгии, являющаяся соперником россиян в группе В чемпионата Европы по футболу, обеспечила себе место в плей-офф после волевой победы над датчанами в Копенгагене. В 1/8 финала также вышли нидерландцы, одержавшие вторую победу подряд в группе С.

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Матч в Копенгагене начался с гола датчан — на 99-й секунде встречи отличился Юссуф Поульсен. Этот мяч не стал самым быстрым в истории финальных стадий Евро — рекорд пока принадлежит россиянину Дмитрию Кириченко, забившему в 2004 году будущим победителям турнира грекам на 66-й секунде.

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На 10-й минуте игру остановили из-за акции в поддержку датского игрока Кристиана Эриксена, у которого во время предыдущего матча в Копенгагене с финнами (0:1) случился сердечный приступ. Но благодаря оперативным и умелым действиям врачей игрок остался жив. Участники матча и зрители аплодисментами поддержали полузащитника миланского «Интера».

Бельгийцы повернули ход игры в свою пользу только во втором тайме, когда на поле вместо проведшего 100-й матч за сборную Дриса Мертенса вышел восстановившийся от травмы Кевин Де Брёйне. Полузащитник «Манчестер Сити» сначала на 55-й минуте сделал голевую передачу на Торгана Азара, а спустя 15 минут забил победный мяч, который демонстративно не стал праздновать.

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После выхода бельгийцев в плей-офф сборной России для того, чтобы продолжить борьбу на турнире, также надо побеждать датчан 21 июня в Копенгагене. Ничья позволит россиянам выйти в 1/8 финала со второго места в том случае, если финны победят бельгийцев. Подопечным Станислава Черчесова нельзя проигрывать с разницей в два и более мячей, иначе они останутся четвертыми.

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Депай присоединился к Роналду

Украинцы одержали вторую победу в рамках группового этапа чемпионатов Европы, обыграв команду Северной Македонии со счетом 2:1. По сравнению с проигранным матчем первого тура против команды Нидерландов (2:3), главный тренер украинцев Андрей Шевченко включил в стартовый состав опорного полузащитника Тараса Степаненко, который своими действиями в середине поля развязал руки группе атаки с Александром Зинченко, Русланом Малиновским и Андреем Ярмоленко. Последний и открыл счет в середине первого тайма, а спустя пять минут преимущество украинцев укрепил Роман Яремчук.

Северомакедонцы вернули интригу после гола Эзгана Алиоски на 57-й минуте. Забил он после того, как не смог реализовать пенальти — вратарь украинцев Георгий Бущан отбил удар с 11-метровой, но Алиоски добил мяч в ворота. Парад нереализованных пенальти на турнире продолжил Малиновский, который не сумел переиграть с 11-метровой отметки Столе Димитриевски.

«Мы могли побеждать с более крупным счетом. Я считаю, что украинские футболисты прекрасно проявили себя в атаке, мне было приятно видеть такую игру. Главное, что после пропущенного гола мы продолжили наступление на ворота соперника», — сказал Шевченко, чьи слова приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

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Третьей командой на турнире, вышедшей в плей-офф Евро, стала сборная Нидерландов, уверенно дома обыгравшая команду Австрии (2:0). У гостей отсутствовал дисквалифицированный за оскорбительные высказывания в адрес северомакедонских болельщиков форвард Марко Арнаутович. Счет открыл Мемфис Депай, ставший всего лишь вторым футболистом на турнире после Криштиану Роналду, реализовавшим пенальти. Во втором тайме окончательный счет установил Дензел Дюмфрис.

«В первом тайме мы слишком легко отдавали мяч. Мы позволяли сопернику наносить большое количество ударов по нашим воротам, — сказал главный тренер сборной Австрии Франко Фода. — Мы были недостаточно решительны в завершающей стадии и создали мало опасных моментов».

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Подопечные Франка де Бура набрали шесть очков и обеспечили себе первое место в турнирной таблице группы C. Вторыми идут украинцы (3 очка), третьими — австрийцы (3), на последней, четвертой строчке располагается команда Северной Македонии (0), которая стала первой сборной на текущем турнире, лишившейся шансов на выход в плей-офф. В последнем туре сборная Нидерландов в Амстердаме сыграет с северомакедонцами, а австрийцы в Бухаресте встретятся с командой Украины. Обе игры пройдут 21 июня.

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История чемпионатов Европы
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Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
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