Футбольный Иван Грозный. 80 лет назад родился призер ЧЕ-1964 Альберт Шестернев

Многолетний капитан сборной СССР по футболу и серебряный призер чемпионата Европы Альберт Шестернев родился за два дня до начала Великой Отечественной войны — 20 июня 1941 года. С Шестерневым в составе советская команда достигла своего лучшего результата на чемпионатах мира — стала четвертой на мировом первенстве 1966 года.

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Шестернев играл на позиции либеро и в 1960-х годах по праву считался одним из лучших защитников в мире. Тогда футбол еще не дошел до оборонительной тактики, в которой участвует вся команда, и защитникам зачастую приходилось останавливать форвардов при игре один в один, полагаться исключительно на индивидуальное мастерство. Зато и восторги от болельщиков защитники тогда получали не реже, чем нападающие.

Шестернев получил большое признание в СССР и мире. Профессиональная карьера Шестернева насчитывала 11 сезонов (1961−1971), и 11 раз он входил в список 33 лучших футболистов СССР, из них восемь раз становился лучшим среди защитников. В 1970 году его признали лучшим игроком страны по версии еженедельника «Футбол». Четыре раза Шестернев принимал участие в голосовании премии «Золотой мяч» (приз лучшему футболисту Европы). Наивысшего результата добился в 1970 году, когда занял 10-е место. Считается, что прозвище Иван Грозный ему дали именно иностранные тренеры.

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На протяжении всей карьеры Шестернев защищал цвета одного клуба — московского ЦСКА, хотя начинал свой пусть в другом обществе. В детстве он занимался легкой атлетикой на стадионе «Локомотив», был чемпионом столицы среди юношей. После легкоатлетических тренировок Шестернев оставался еще и на занятия футбольной команды, где сначала был вратарем. На один из тренировочных матчей «Локомотива» приехали всего девять полевых игроков, и первый футбольный тренер Шестернева Николай Рожнов поставил юного вратаря в нападение. «Локомотив» победил со счетом 9:1, причем шесть мячей забил вчерашний вратарь Шестернев. Молодого футболиста заметил заслуженный мастер спорта Константин Лясковский, в прошлом центральный защитник ЦДКА. Именно он привел игрока к главному тренеру армейской команды Борису Аркадьеву. Во взрослую команду Шестернев не проходил, а тренер юношеской снова перевел его в нападение, увидев отличные скоростные качества спортсмена.

Вскоре Аркадьева сменил Григорий Пинаичев, который в одном из матчей поставил Шестернева в центр обороны. Именно в этом амплуа с 19-летним игроком познакомился принявший ЦСКА в 1961 году Константин Бесков.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CDtMM_sMZd1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ФутболШоп161 (@footballshop161)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Серебро чемпионата Европы

Дебютировавший в 20-летнем возрасте за ЦСКА Шестернев быстро научился читать игру и предугадывать ход событий на шаг вперед. Его успехи в клубе не остались незамеченными, и молодого игрока начали вызывать в сборную СССР. Свой первый матч в составе национальной команды он провел 10 сентября, советская сборная уступила австрийцам со счетом 0:1. Шестернев поехал на чемпионат мира 1962 года, но на поле ни разу не вышел. Основным центральным защитником сборной СССР тогда был олимпийский чемпион и чемпион Европы 1960 года Анатолий Масленкин.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/tqMKMemL8M/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/tqMKMemL8M/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/tqMKMemL8M/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Большой Спорт (@bolshoi_sport)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Вылет в четвертьфинале чемпионата мира в Чили от хозяев турнира был расценен как провал и повлек за собой смену тренера. На место Гавриила Качалина пришел Бесков, который сразу же начал наигрывать Шестернева в качестве основного защитника национальной команды. Первая европейская известность пришла к Шестерневу после отборочного матча чемпионата Европы с итальянцами в октябре 1963 года.

Тогда в финальной стадии континентального первенства принимали участие четыре команды, а отборочные матчи проходили в формате плей-офф. Фактически двухматчевое противостояние с итальянской командой было сродни 1/8 финала чемпионата Европы. Советская сборная одержала сенсационную победу со счетом 2:0. Во многом благодаря тому, что Шестерневу удалось «выключить» из игры лидера итальянской команды Джанни Риверу.

«Большинство специалистов и футболистов единогласно назвали Риверу лучшим игроком сборной Италии. Однако Ривера не имел возможности сделать что-нибудь полезное. Его слишком тщательно охраняли. Заслуга в том, что лучший нападающий сборной Италии был “аннулирован”, принадлежит Шестерневу, который внес тем самым большой вклад в победу советской команды. Не давать в течение полутора часов играть такому футболисту, как Ривера, обладающему великолепной техникой, быстрому и умному, — задача не из легких. Шестернев ее выполнил», — писал журналист La Gazzetta dello Sport Альдо Кораделло.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CBpLhXwjf9E/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CBpLhXwjf9E/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CBpLhXwjf9E/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Обыденов Олег (@olegtagan)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

На выезде сборная СССР добилась ничьей (1:1), после чего обыграла шведов (3:1, 1:1) и вышла в финальную стадию чемпионата Европы. С тех пор роль Шестернева в клубе и сборной стала расти. Его главным козырем была скорость. «Один из лучших центральных защитников того времени и самый быстрый игрок сборной СССР, несмотря на всю фактуру и мощь. Мы с ним вместе сдавали экзамены в Институт Лесгафта в Питере, так он 100 метров в тапочках пробежал быстрее, чем я в полном обмундировании. Он на широком шаге разгонялся», — рассказал ТАСС партнер Шестернева по ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев.

На чемпионат Европы 1964 года Шестернев поехал уже безоговорочно основным защитником. Сборная СССР в полуфинале разгромила датчан (3:0), а в финале уступила хозяевам турнира испанцам (1:2).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bud0z4mATYb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bud0z4mATYb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bud0z4mATYb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от #тыможешь (@yes_you_can_77)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Иван Грозный против Пеле

Уже в статусе одного из лучших европейских защитников Шестернев мечтал сыграть против знаменитого бразильца Пеле. В 1965 году двукратные чемпионы мира приехали в Москву на товарищеский матч, однако Шестернев получил травму и встречу пропустил. Бразильцы победили со счетом 3:0. Вскоре советская сборная отправилась в Бразилию на ответный матч и сыграла вничью (2:2). «Без Шестернева в составе наша сборная сыграла с бразильцами 0:3, а с ним 2:2. Вот вам и разница», — говорил тогда Николай Старостин.

На чемпионат мира 1966 года, который проходил в Англии, Шестернев отправился в роли капитана сборной СССР. Нападающий сборной ФРГ Лотар Эммерих, встретив советских игроков и тренеров, первым делом спросил: «А ваш Иван Грозный приехал?» Именно так называли Шестернева в Европе. Советская сборная одержала три победы на групповом этапе, в том числе обыграв итальянцев (1:0), и вышла из группы с первого места. В четвертьфинале со счетом 2:1 были обыграны венгры, однако в той игре Шестернев получил травму.

В полуфинале советская сборная уступила команде ФРГ (1:2). По ходу первого тайма с поля был удален нападающий Игорь Численко, а Йожеф Сабо получил травму и с трудом передвигался по полю. Замены в то время были запрещены.

«Жаль, что он [Шестернев] с венграми глупую травму получил — споткнулся, упал. Он же тяжелый, масса большая, ключицу повредил. С немцами уже перевязанный играл, на уколах, — вспоминает Пономарев. — Мы проиграли тогда немцам, но далеко не все зависело от нас. Однако четвертое место с 1966 года и по сей день остается нашим лучшим достижением в мировых первенствах. Линия обороны во главе с Шестерневым внесла огромный вклад в общий успех. Он был неоценим».

Шестернев был капитаном сборной СССР и на чемпионате Европы 1968 года. В полуфинале советская команда сыграла вничью 0:0 с итальянцами. На высшем уровне в истории мирового футбола такого больше не случалось, но победителя той игры определил жребий, который оказался неблагосклонным к сборной СССР и Шестерневу. Но защитник вошел в символическую сборную турнира.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BLi2f3pBIsO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BLi2f3pBIsO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BLi2f3pBIsO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ПФК ЦСКА ??⚽? 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Золотой сезон и травма

Последним крупным турниром для Шестернева стал чемпионат мира 1970 года. В том сезоне ЦСКА впервые за 19 лет стал чемпионом СССР, а Шестернев был признан лучшим игроком страны. На чемпионате мира сборная СССР в четвертьфинале проиграла команде Уругвая со счетом 0:1 в дополнительное время.

Шестернев провел еще шесть матчей отборочного турнира к чемпионату Европы 1972 года. Самой запоминающейся выдалась последняя игра защитника в форме национальной сборной. В заключительной встрече отборочного турнира сборной СССР на выезде предстояло сыграть с испанцами. Советских футболистов для выхода в финальную часть турнира устраивала ничья, испанцам нужна была только победа.

«Полтора часа нескончаемых атак испанцев. У наших никакой ответной игры, вся ноша, весь груз на плечах защитников и вратаря [Евгения] Рудакова, которые в тот сумасшедший вечер перевыполнили все разумные нормы футбольного труда, приходящегося на один матч. Ничья этюдная, сделанная единственными ходами нашей обороны. Ставка была — выход в восьмерку чемпионата Европы. Испанцы неистовствовали и остались за бортом», — писал известный советский спортивный журналист Лев Филатов.

Вскоре Шестернев получил серьезную травму колена и завершил карьеру в возрасте всего 30 лет. В составе сборной СССР он провел 90 матчей, а в чемпионатах страны за ЦСКА — 278 и забил один гол. В 1973 году состоялся его прощальный матч в составе сборной СССР, которая проводила товарищескую встречу с бразильцами. Он вышел на поле на несколько минут и покинул его под аплодисменты игроков обеих сборных, передав капитанскую повязку Муртазу Хурцилаве.

После завершения игровой карьеры Шестернев не покинул футбол и родной клуб. В 1973—1974 годы он работал тренером в ЦСКА, а следующие семь лет был наставником детей в футбольной школе армейцев. В 1981 году Шестернев вернулся в тренерский штаб ЦСКА и в 1982—1983 годы был главным тренером команды, а затем занимал пост начальника футбольной школы ЦСКА (1984−1985).