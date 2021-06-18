Футбольный Иван Грозный. 80 лет назад родился призер ЧЕ-1964 Альберт Шестернев

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
16:00Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
19:00Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
22:00Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
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тв
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21.06Не началсяУкраина
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21.06Не началсяМакедония
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Дания
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23.06Не началсяСловакия
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Польша
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23.06Не началсяГермания
Венгрия
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23.06Не началсяПортугалия
Франция
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26.06Не начался1A
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27.06Не начался1B
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Венгрия
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08:28 (мск), источник: ТАСС

Футбольный Иван Грозный. 80 лет назад родился призер ЧЕ-1964 Альберт Шестернев

В 1960-х годах игрок считался одним из лучших защитников мира, восемь раз его признавали лучшим игроком СССР в своем амплуа.

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Источник: РИА "Новости"

Многолетний капитан сборной СССР по футболу и серебряный призер чемпионата Европы Альберт Шестернев родился за два дня до начала Великой Отечественной войны — 20 июня 1941 года. С Шестерневым в составе советская команда достигла своего лучшего результата на чемпионатах мира — стала четвертой на мировом первенстве 1966 года.

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Шестернев играл на позиции либеро и в 1960-х годах по праву считался одним из лучших защитников в мире. Тогда футбол еще не дошел до оборонительной тактики, в которой участвует вся команда, и защитникам зачастую приходилось останавливать форвардов при игре один в один, полагаться исключительно на индивидуальное мастерство. Зато и восторги от болельщиков защитники тогда получали не реже, чем нападающие.

Шестернев получил большое признание в СССР и мире. Профессиональная карьера Шестернева насчитывала 11 сезонов (1961−1971), и 11 раз он входил в список 33 лучших футболистов СССР, из них восемь раз становился лучшим среди защитников. В 1970 году его признали лучшим игроком страны по версии еженедельника «Футбол». Четыре раза Шестернев принимал участие в голосовании премии «Золотой мяч» (приз лучшему футболисту Европы). Наивысшего результата добился в 1970 году, когда занял 10-е место. Считается, что прозвище Иван Грозный ему дали именно иностранные тренеры.

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На протяжении всей карьеры Шестернев защищал цвета одного клуба — московского ЦСКА, хотя начинал свой пусть в другом обществе. В детстве он занимался легкой атлетикой на стадионе «Локомотив», был чемпионом столицы среди юношей. После легкоатлетических тренировок Шестернев оставался еще и на занятия футбольной команды, где сначала был вратарем. На один из тренировочных матчей «Локомотива» приехали всего девять полевых игроков, и первый футбольный тренер Шестернева Николай Рожнов поставил юного вратаря в нападение. «Локомотив» победил со счетом 9:1, причем шесть мячей забил вчерашний вратарь Шестернев. Молодого футболиста заметил заслуженный мастер спорта Константин Лясковский, в прошлом центральный защитник ЦДКА. Именно он привел игрока к главному тренеру армейской команды Борису Аркадьеву. Во взрослую команду Шестернев не проходил, а тренер юношеской снова перевел его в нападение, увидев отличные скоростные качества спортсмена.

Вскоре Аркадьева сменил Григорий Пинаичев, который в одном из матчей поставил Шестернева в центр обороны. Именно в этом амплуа с 19-летним игроком познакомился принявший ЦСКА в 1961 году Константин Бесков.

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Серебро чемпионата Европы

Дебютировавший в 20-летнем возрасте за ЦСКА Шестернев быстро научился читать игру и предугадывать ход событий на шаг вперед. Его успехи в клубе не остались незамеченными, и молодого игрока начали вызывать в сборную СССР. Свой первый матч в составе национальной команды он провел 10 сентября, советская сборная уступила австрийцам со счетом 0:1. Шестернев поехал на чемпионат мира 1962 года, но на поле ни разу не вышел. Основным центральным защитником сборной СССР тогда был олимпийский чемпион и чемпион Европы 1960 года Анатолий Масленкин.

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Вылет в четвертьфинале чемпионата мира в Чили от хозяев турнира был расценен как провал и повлек за собой смену тренера. На место Гавриила Качалина пришел Бесков, который сразу же начал наигрывать Шестернева в качестве основного защитника национальной команды. Первая европейская известность пришла к Шестерневу после отборочного матча чемпионата Европы с итальянцами в октябре 1963 года.

Тогда в финальной стадии континентального первенства принимали участие четыре команды, а отборочные матчи проходили в формате плей-офф. Фактически двухматчевое противостояние с итальянской командой было сродни 1/8 финала чемпионата Европы. Советская сборная одержала сенсационную победу со счетом 2:0. Во многом благодаря тому, что Шестерневу удалось «выключить» из игры лидера итальянской команды Джанни Риверу.

«Большинство специалистов и футболистов единогласно назвали Риверу лучшим игроком сборной Италии. Однако Ривера не имел возможности сделать что-нибудь полезное. Его слишком тщательно охраняли. Заслуга в том, что лучший нападающий сборной Италии был “аннулирован”, принадлежит Шестерневу, который внес тем самым большой вклад в победу советской команды. Не давать в течение полутора часов играть такому футболисту, как Ривера, обладающему великолепной техникой, быстрому и умному, — задача не из легких. Шестернев ее выполнил», — писал журналист La Gazzetta dello Sport Альдо Кораделло.

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На выезде сборная СССР добилась ничьей (1:1), после чего обыграла шведов (3:1, 1:1) и вышла в финальную стадию чемпионата Европы. С тех пор роль Шестернева в клубе и сборной стала расти. Его главным козырем была скорость. «Один из лучших центральных защитников того времени и самый быстрый игрок сборной СССР, несмотря на всю фактуру и мощь. Мы с ним вместе сдавали экзамены в Институт Лесгафта в Питере, так он 100 метров в тапочках пробежал быстрее, чем я в полном обмундировании. Он на широком шаге разгонялся», — рассказал ТАСС партнер Шестернева по ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев.

На чемпионат Европы 1964 года Шестернев поехал уже безоговорочно основным защитником. Сборная СССР в полуфинале разгромила датчан (3:0), а в финале уступила хозяевам турнира испанцам (1:2).

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Иван Грозный против Пеле

Уже в статусе одного из лучших европейских защитников Шестернев мечтал сыграть против знаменитого бразильца Пеле. В 1965 году двукратные чемпионы мира приехали в Москву на товарищеский матч, однако Шестернев получил травму и встречу пропустил. Бразильцы победили со счетом 3:0. Вскоре советская сборная отправилась в Бразилию на ответный матч и сыграла вничью (2:2). «Без Шестернева в составе наша сборная сыграла с бразильцами 0:3, а с ним 2:2. Вот вам и разница», — говорил тогда Николай Старостин.

На чемпионат мира 1966 года, который проходил в Англии, Шестернев отправился в роли капитана сборной СССР. Нападающий сборной ФРГ Лотар Эммерих, встретив советских игроков и тренеров, первым делом спросил: «А ваш Иван Грозный приехал?» Именно так называли Шестернева в Европе. Советская сборная одержала три победы на групповом этапе, в том числе обыграв итальянцев (1:0), и вышла из группы с первого места. В четвертьфинале со счетом 2:1 были обыграны венгры, однако в той игре Шестернев получил травму.

В полуфинале советская сборная уступила команде ФРГ (1:2). По ходу первого тайма с поля был удален нападающий Игорь Численко, а Йожеф Сабо получил травму и с трудом передвигался по полю. Замены в то время были запрещены.

«Жаль, что он [Шестернев] с венграми глупую травму получил — споткнулся, упал. Он же тяжелый, масса большая, ключицу повредил. С немцами уже перевязанный играл, на уколах, — вспоминает Пономарев. — Мы проиграли тогда немцам, но далеко не все зависело от нас. Однако четвертое место с 1966 года и по сей день остается нашим лучшим достижением в мировых первенствах. Линия обороны во главе с Шестерневым внесла огромный вклад в общий успех. Он был неоценим».

Шестернев был капитаном сборной СССР и на чемпионате Европы 1968 года. В полуфинале советская команда сыграла вничью 0:0 с итальянцами. На высшем уровне в истории мирового футбола такого больше не случалось, но победителя той игры определил жребий, который оказался неблагосклонным к сборной СССР и Шестерневу. Но защитник вошел в символическую сборную турнира.

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Золотой сезон и травма

Последним крупным турниром для Шестернева стал чемпионат мира 1970 года. В том сезоне ЦСКА впервые за 19 лет стал чемпионом СССР, а Шестернев был признан лучшим игроком страны. На чемпионате мира сборная СССР в четвертьфинале проиграла команде Уругвая со счетом 0:1 в дополнительное время.

Шестернев провел еще шесть матчей отборочного турнира к чемпионату Европы 1972 года. Самой запоминающейся выдалась последняя игра защитника в форме национальной сборной. В заключительной встрече отборочного турнира сборной СССР на выезде предстояло сыграть с испанцами. Советских футболистов для выхода в финальную часть турнира устраивала ничья, испанцам нужна была только победа.

«Полтора часа нескончаемых атак испанцев. У наших никакой ответной игры, вся ноша, весь груз на плечах защитников и вратаря [Евгения] Рудакова, которые в тот сумасшедший вечер перевыполнили все разумные нормы футбольного труда, приходящегося на один матч. Ничья этюдная, сделанная единственными ходами нашей обороны. Ставка была — выход в восьмерку чемпионата Европы. Испанцы неистовствовали и остались за бортом», — писал известный советский спортивный журналист Лев Филатов.

Вскоре Шестернев получил серьезную травму колена и завершил карьеру в возрасте всего 30 лет. В составе сборной СССР он провел 90 матчей, а в чемпионатах страны за ЦСКА — 278 и забил один гол. В 1973 году состоялся его прощальный матч в составе сборной СССР, которая проводила товарищескую встречу с бразильцами. Он вышел на поле на несколько минут и покинул его под аплодисменты игроков обеих сборных, передав капитанскую повязку Муртазу Хурцилаве.

После завершения игровой карьеры Шестернев не покинул футбол и родной клуб. В 1973—1974 годы он работал тренером в ЦСКА, а следующие семь лет был наставником детей в футбольной школе армейцев. В 1981 году Шестернев вернулся в тренерский штаб ЦСКА и в 1982—1983 годы был главным тренером команды, а затем занимал пост начальника футбольной школы ЦСКА (1984−1985).

Артем Крук

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