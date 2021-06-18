Раскрыта стоимость питания российских футболистов на Евро-2020

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Меню сборной России изучили аналитики «СберМаркета» и «СберЗдоровья», результаты опубликовала «Российская газета».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9c63d09f8ac70d3c9ee0" data-vnd="9c63d09f8ac70d3c9ee0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9c63d09f8ac70d3c9ee0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Специалисты просчитали рацион игроков при обычном режиме и накануне матчей. Выяснилось, что в тренировочную неделю питание обойдется на 1,6 тысячи рублей дешевле, чем на сборах перед игрой.

В среднем по стране недельный набор продуктов для футболиста стоит 2,3 тысячи рублей. В эту сумму входит завтрак (геркулесовая каша, вареные яйца, хлеб из цельнозерновой муки и сок), обед (суп, мясо с овощами, фрукты и выпечка) и перекус из кисломолочных продуктов, фруктов и выпечки. Также в стоимость включили ужины, состоящие из небольшой порции пасты, овощей и фруктов, напитков без сахара. Ежедневно игрок должен получать 3−3,5 тысячи килокалорий.

За неделю перед соревновательным матчем тренировок становится больше, в этот период спортсмену необходимо до пяти тысяч калорий в день. В рацион добавляют орехи, оливковое и растительное масла, бобовые и жареное мясо, в такой период питание обойдется в 3 тысячи 892 рубля.

Ранее президент России Владимир Путин отреагировал на победу отечественных футболистов над командой Финляндии на чемпионате Европы. Глава государства выступил в ходе пресс-конференции по итогам саммита с президентом США Джо Байденом в Женеве. «Поздравляю, молодцы», — заявил Путин.