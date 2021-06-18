Раскрыта стоимость питания российских футболистов на Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
16:00Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
19:00Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
22:00Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
26
2
Россия
23
3
Финляндия
23
4
Дания
20
Группа A
1
Италия
26
2
Уэльс
24
3
Швейцария
21
4
Турция
20
Группа C
1
Нидерланды
26
2
Украина
23
3
Австрия
23
4
Македония
20
Группа D
1
Чехия
13
2
Англия
13
3
Хорватия
10
4
Шотландия
10
Группа E
1
Словакия
13
2
Швеция
11
3
Испания
11
4
Польша
10
Группа F
1
Португалия
13
2
Франция
13
3
Германия
10
4
Венгрия
10
09:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыта стоимость питания российских футболистов на Евро-2020

Эксперты раскрыли рацион российских футболистов на Евро-2020 и его стоимость.

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фотографий
17
фотографий

Меню сборной России изучили аналитики «СберМаркета» и «СберЗдоровья», результаты опубликовала «Российская газета».

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Специалисты просчитали рацион игроков при обычном режиме и накануне матчей. Выяснилось, что в тренировочную неделю питание обойдется на 1,6 тысячи рублей дешевле, чем на сборах перед игрой.

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В среднем по стране недельный набор продуктов для футболиста стоит 2,3 тысячи рублей. В эту сумму входит завтрак (геркулесовая каша, вареные яйца, хлеб из цельнозерновой муки и сок), обед (суп, мясо с овощами, фрукты и выпечка) и перекус из кисломолочных продуктов, фруктов и выпечки. Также в стоимость включили ужины, состоящие из небольшой порции пасты, овощей и фруктов, напитков без сахара. Ежедневно игрок должен получать 3−3,5 тысячи килокалорий.

За неделю перед соревновательным матчем тренировок становится больше, в этот период спортсмену необходимо до пяти тысяч калорий в день. В рацион добавляют орехи, оливковое и растительное масла, бобовые и жареное мясо, в такой период питание обойдется в 3 тысячи 892 рубля.

Ранее президент России Владимир Путин отреагировал на победу отечественных футболистов над командой Финляндии на чемпионате Европы. Глава государства выступил в ходе пресс-конференции по итогам саммита с президентом США Джо Байденом в Женеве. «Поздравляю, молодцы», — заявил Путин.

Сборная России после двух туров на групповом этапе Евро имеет в активе три очка. В последнем туре команда 21 июня встретится с Данией, для выхода в плей-офф ей может хватить ничьей. Чемпионат Европы завершится 11 июля.

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История чемпионатов Европы
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
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