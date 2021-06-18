В Госдуме придумали наказание для украинских фанатов за оскорбления Путина

Политик посчитал, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен запретить вход украинским болельщикам на следующие матчи Евро, оштрафовать Федерацию футбола Украины и наказать организаторов акции. По его мнению, это была хорошо спланированная провокация против России. «Заводят их националистические организации. Вместо того, чтобы сосредоточиться на игре, они занимаются полной ахинеей», — подытожил Свищев.