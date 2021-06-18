СМИ: Финал Евро-2020 может быть перенесен из Лондона в Будапешт

Финал чемпионата Европы должен пройти 11 июля на стадионе «Уэмбли». По данным издания, если официальные лица Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) не будут освобождены от необходимости проходить самоизоляцию по прибытии, УЕФА рассмотрит возможность переноса матча из Лондона в Будапешт.

Стадион «Уэмбли» вмещает 90 000 зрителей. На первых матчах чемпионата Европы в Лондоне было установлено ограничение в 25% от вместимости арены — 22 500 человек. Планируется, что это число будет увеличено к плей-офф. В Лондоне пройдут еще две встречи группового этапа с участием сборной Англии, два матча 1/8 финала турнира, полуфиналы и финал.