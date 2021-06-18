Сорокин: Разрешенная вместимость стадиона в Петербурге во время Евро пока не изменится
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Разрешенная заполняемость стадиона в
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Разрешенная заполняемость стадиона в
С 17 июня в Петербурге вступили в силу новые ограничения в связи с ростом числа заболевших COVID-19. В частности, речь идет о временной приостановке проведения
«Не буду оценивать вероятности, у нас есть согласованная вместимость стадиона — 50%, — сказал Сорокин. — В реальности это даже чуть меньше
Чемпионат Европы завершится 11 июля. В