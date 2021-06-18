Сорокин: Разрешенная вместимость стадиона в Петербурге во время Евро пока не изменится

С 17 июня в Петербурге вступили в силу новые ограничения в связи с ростом числа заболевших COVID-19. В частности, речь идет о временной приостановке проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в объектах общественного питания.

«Не буду оценивать вероятности, у нас есть согласованная вместимость стадиона — 50%, — сказал Сорокин. — В реальности это даже чуть меньше из-за разных технических особенностей, поэтому мы пока придерживаемся тех цифр, о которых договорились».