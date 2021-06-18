В УЕФА уверены, что финал чемпионата Европы пройдет в Лондоне
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг информацию о переносе финального матча чемпионата Европы из Лондона в Будапешт. Об этом ТАСС сообщили в
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг информацию о переносе финального матча чемпионата Европы из Лондона в Будапешт. Об этом ТАСС сообщили в
В пятницу британское издание Times сообщило, что УЕФА рассматривает вариант с переносом финального матча в Будапешт, если власти Лондона не смогут допустить около 2,5 тыс. официальных лиц на матчи без необходимости проходить карантин.
«УЕФА счастлив, что на матчах
Во время последней игровой недели чемпионата Европы по футболу в Лондоне пройдут два полуфинальных матча (6 и 7 июля) и финал (11 июля).