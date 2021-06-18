В оргкомитет Евро в России не поступало информации об ужесточении ограничений в фан-зонах

С 17 июня в Петербурге вступили в силу ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Так, вводится запрет на оказание услуг общественного питания и продажи продуктов питания в фан-зонах. Болельщики смогут купить только напитки. На данный момент в фан-зонах в Петербурге действует ограничение по вместимости до 5 тысяч человек.

«Мне пока о сокращении вместимости фан-зон ничего не известно. Конечно, это всегда на усмотрение властей города, но допустимое количество согласовано. О дальнейшем сокращении мне неизвестно», — сказал Сорокин.