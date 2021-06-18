Кот Ахилл предсказал победу сборной Швеции над командой Словакии в матче Евро

Матч второго тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Швеции и Словакии состоится в пятницу в Петербурге, начало — 16:00 мск.

«Ахилл поел из миски с флагом Швеции», — рассказала ТАСС хозяйка оракула, ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9c63d09f8ac70d3c9ee0" data-vnd="9c63d09f8ac70d3c9ee0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9c63d09f8ac70d3c9ee0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Ахилл верно предсказал исходы матчей турнира между командами Италии и Турции (3:0), Бельгии и России (3:0), России и Финляндии (1:0). Оракул ошибся только один раз за время чемпионата, предсказав победу команды Польши в матче со сборной Словакии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу словаков.

Ахилл имеет собственный паспорт болельщика (Fan ID) для посещения матчей чемпионата. В фан-зоне у кота есть свой домик, где белоснежный оракул может отдыхать. Футбольные фанаты с удовольствием фотографируются с пушистым болельщиком.

Ахилл выступает оракулом только для игр чемпионата Европы в Петербурге. 21 июня кот предскажет в Эрмитаже исход матча Финляндия — Бельгия.

Футбол Евро 2020 Группа E, 18.06.2021, 16:00 Швеция - Словакия -

Кот-предсказатель

Белоснежный голубоглазый кот Ахилл из Эрмитажа начал карьеру предсказателя в 2017 году во время Кубка конфедераций. Сотрудники музея выбрали его из всех претендентов за способность к анализу и необычному поведению. К тому же Ахиллу помогает природная глухота — он не поддается стрессу во время публичных мероприятий. Кот верно предсказал результаты трех из четырех игр турнира, которые проходили в Санкт-Петербурге, в том числе матча открытия турнира и финала.