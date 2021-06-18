Кот Ахилл предсказал победу сборной Швеции над командой Словакии в матче Евро

Матч второго тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Швеции и Словакии состоится в пятницу в Петербурге, начало — 16:00 мск.
«Ахилл поел из миски с флагом Швеции», — рассказала ТАСС хозяйка оракула, ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева.
Ранее Ахилл верно предсказал исходы матчей турнира между командами Италии и Турции (3:0), Бельгии и России (3:0), России и Финляндии (1:0). Оракул ошибся только один раз за время чемпионата, предсказав победу команды Польши в матче со сборной Словакии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу словаков.
Ахилл имеет собственный паспорт болельщика (Fan ID) для посещения матчей чемпионата. В
Ахилл выступает оракулом только для игр чемпионата Европы в Петербурге. 21 июня кот предскажет в Эрмитаже исход матча Финляндия — Бельгия.
Белоснежный голубоглазый кот Ахилл из Эрмитажа начал карьеру предсказателя в 2017 году во время Кубка конфедераций. Сотрудники музея выбрали его из всех претендентов за способность к анализу и необычному поведению. К тому же Ахиллу помогает природная глухота — он не поддается стрессу во время публичных мероприятий. Кот верно предсказал результаты трех из четырех игр турнира, которые проходили в
Ахилл предсказывал результаты восьми игр чемпионата мира — семи петербургских встреч и матча открытия турнира в Москве. В первых четырех матчах он безошибочно указал на победителя, в том числе дважды предсказал победу сборной России. После этого кот был признан одним из лучших оракулов чемпионата, но затем его предсказания перестали сбываться — три раза подряд кот указал на команду, которая проиграла, а прогноз матча за третье место был неоднозначным.