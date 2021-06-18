Посольство РФ в Дании требует допустить российских болельщиков на матч Евро в Копенгагене

Матч между сборными России и Дании пройдет 21 июня, он будет заключительным для команд на групповом этапе Евро. Посетить встречу смогут до 25 тыс. болельщиков, однако антиковидные меры не позволяют гражданам России прилететь в Данию.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9c63d09f8ac70d3c9ee0" data-vnd="9c63d09f8ac70d3c9ee0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9c63d09f8ac70d3c9ee0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Нынешняя ситуация с российскими болельщиками — яркий пример двойных стандартов и русофобии официального Копенгагена, — говорится в заявлении посольства. — Вызывает большие сомнения способность Дании принимать у себя международные спортивные мероприятия, которые по своей сути должны оставаться вне политики. Настоятельно требуем исключить какие-либо ограничения в отношении наших болельщиков и обеспечить их доступ на матчи Евро-2020, в том числе между сборными России и Дании 21 июня».

Футбол Евро 2020 Группа B, 21.06.2021, 22:00 Россия - Дания -

В посольстве отметили, что матч между сборными Финляндии и Дании проходил в присутствии финских болельщиков, а на игру между командами Дании и Бельгии были допущены бельгийские болельщики.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) обращался в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой поспособствовать решению вопроса допуска болельщиков сборной России, однако власти Дании отказались делать исключение.