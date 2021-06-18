Зинченко мог сыграть на Евро-2016 благодаря коррупции

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
16:00Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
19:00Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
22:00Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяСев. Македония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
26
2
Россия
23
3
Финляндия
23
4
Дания
20
Группа A
1
Италия
26
2
Уэльс
24
3
Швейцария
21
4
Турция
20
Группа C
1
Нидерланды
26
2
Украина
23
3
Австрия
23
4
Сев. Македония
20
Группа D
1
Чехия
13
2
Англия
13
3
Хорватия
10
4
Шотландия
10
Группа E
1
Словакия
13
2
Швеция
11
3
Испания
11
4
Польша
10
Группа F
1
Португалия
13
2
Франция
13
3
Германия
10
4
Венгрия
10
15:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Зинченко мог сыграть на Евро-2016 благодаря коррупции

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко выступал на чемпионате Европы 2016 года благодаря помощи генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова.

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Источник: Reuters

Об этом рассказал журналист Андрей Сенькив в эфире программы «ТаТоТаке» на YouTube.

Команда
Украина

Перед Евро-2016 Газизов с агентами обратился к тренеру сборной Украины Михаилу Фоменко с просьбой дать возможность Зинченко, который тогда выступал за «Уфу», сыграть на турнире. Тогды бы игрок смог набрать необходимое количество матчей за сборную перед переходом в «Манчестер Сити», который им интересовался.

По словам журналиста, за каждую минуту Зинченко на поле тренерский штаб сборной Украины получал по 1000 долларов. Тогда Зинченко провел неполных три матча (против Северной Ирландии, Германии и Польши). Общее количество его игрового времени составило более 90 минут.

Напомним, чтобы играть в английской премьер-лиге нужно провести 75 процентов матчей за свою сборную в прошедшие два года, иначе можно не получить разрешение выступать в АПЛ. Однако это правило довольно гибкое и предполагет много исключений.

Зинченко в 2016 году стал игроком «Манчестер Сити». Он также является футболистом сборной Украины на проходящем Евро-2020.

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3
Нидерланды
Нидерланды
1992
Швеция
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Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
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Франция
Франция
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Германия
Германия
3
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