Финал Евро-2020 заберут у Лондона?! УЕФА пригрозил Англии

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Финал чемпионата Европы — 2020 могут перенести из Лондона в Будапешт, сообщает The Times.

В чём причина?

Президент УЕФА Александр Чеферин на прошлой неделе заявил правительству Великобритании, что их правила въезда слишком строги по сравнению с теми, которые существуют в ЕС. Если вы прибываете в Англию из стран «жёлтого» и «красного» списка (а там сейчас находится почти весь мир), то должны самоизолироваться и отсидеть 10-дневный карантин. Его, конечно, можно сократить, сдав тест на 4-й день, но всё же — в странах Европы такого нет.

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Однако если вы думаете, что УЕФА побеспокоился о болельщиках, которые не смогут из-за этих правил попасть на полуфинальные матчи и финал, то нет: дело в официальных лицах. VIP-персоны, которых в Лондон собирается примерно 2500 человек, тоже попадают под карантинные правила.



Чеферин предупредил (или, скорее, пригрозил): другие европейские города готовы и могут принимать матчи, которые должны пройти на «Уэмбли». Например, Будапешт.

Почему Будапешт?

Во-первых, Венгрия единственная разрешила заполнять стадион на 100%. Во-вторых, со следующей недели в стране отменят ограничения на передвижения в пределах шенгенской зоны (они и сейчас не сказать что бы есть).

Насколько это возможно?

Как пишет The Times, члены кабинета министров понимают, что любые исключения для членов УЕФА и ФИФА могут вызвать споры, поскольку миллионы британцев обязаны соблюдать установленные правила. Помимо этого, чиновники переживают, что послабления для такого количества людей могут вызвать рост заболевших, но ещё больше они обеспокоены возможным переносом трёх важнейших матчей турнира.

По оценкам британских СМИ, Великобритания всё же пойдёт на уступки, чтобы не лишиться финала.

А для болельщиков сделают исключение?

Исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен накануне выразил надежду, что правительство Великобритании смягчит правила в том числе и для иностранных болельщиков: «Мы видели некоторые признаки того, что такая возможность может быть. Мы каждый день ведём переговоры с властями и надеемся прийти к положительному заключению с правительством Англии. Надеюсь, они пойдут на уступки. Но пока рано давать чёткий ответ, у нас ещё есть время, чтобы договориться».