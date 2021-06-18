Посол РФ в Дании Владимир Барбин посетит матч сборной России по футболу в Копенгагене

Матч между сборными России и Дании будет заключительным для команд на групповом этапе Евро. Посетить встречу смогут до 25 тыс. болельщиков, однако антикоронавирусные меры не позволяют гражданам России прилететь в Данию.

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«Сотрудники посольства и других российских загранучреждений (около 20 человек) планируют посетить матч между национальными сборными России и Дании, который пройдет 21 июня на столичном стадионе “Паркен”. На игре также будет присутствовать посол России в Дании Владимир Барбин», — сказал Акименко.

Футбол Евро 2020 Группа B, 21.06.2021, 22:00 Россия - Дания -

«Российской футбольной делегации, безусловно, будет оказана необходимая поддержка», — добавил собеседник агентства.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) обращался в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой поспособствовать решению вопроса допуска болельщиков из России, однако власти Дании отказались делать исключение. Посольство России в Дании в пятницу потребовало допустить российских болельщиков на матч с командой Дании, отметив, что во время игр в Копенгагене со сборными Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2) были допущены болельщики гостевых команд.