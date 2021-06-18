Посол РФ в Дании Владимир Барбин посетит матч сборной России по футболу в Копенгагене

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
16:00Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
19:00Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
22:00Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяСев. Македония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
26
2
Россия
23
3
Финляндия
23
4
Дания
20
Группа A
1
Италия
26
2
Уэльс
24
3
Швейцария
21
4
Турция
20
Группа C
1
Нидерланды
26
2
Украина
23
3
Австрия
23
4
Сев. Македония
20
Группа D
1
Чехия
13
2
Англия
13
3
Хорватия
10
4
Шотландия
10
Группа E
1
Словакия
13
2
Швеция
11
3
Испания
11
4
Польша
10
Группа F
1
Португалия
13
2
Франция
13
3
Германия
10
4
Венгрия
10
12:23 (мск), источник: ТАСС

Посол РФ в Дании Владимир Барбин посетит матч сборной России по футболу в Копенгагене

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Королевстве Дания Владимир Барбин намерен присутствовать на матче чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и России, который пройдет в Копенгагене 21 июня. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского посольства Константин Акименко.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Матч между сборными России и Дании будет заключительным для команд на групповом этапе Евро. Посетить встречу смогут до 25 тыс. болельщиков, однако антикоронавирусные меры не позволяют гражданам России прилететь в Данию.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сотрудники посольства и других российских загранучреждений (около 20 человек) планируют посетить матч между национальными сборными России и Дании, который пройдет 21 июня на столичном стадионе “Паркен”. На игре также будет присутствовать посол России в Дании Владимир Барбин», — сказал Акименко.

Футбол

Евро 2020
Группа B, 21.06.2021, 22:00

Россия-Дания-

«Российской футбольной делегации, безусловно, будет оказана необходимая поддержка», — добавил собеседник агентства.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) обращался в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой поспособствовать решению вопроса допуска болельщиков из России, однако власти Дании отказались делать исключение. Посольство России в Дании в пятницу потребовало допустить российских болельщиков на матч с командой Дании, отметив, что во время игр в Копенгагене со сборными Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2) были допущены болельщики гостевых команд.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.

Читайте также
 Нет никакого смысла кого-то сейчас обвинять: сборная России разучилась побеждать канадцев
Россиянку задержали по подозрению в умышленном проигрыше на Roland Garros
Главные темы
Финал Евро-2020 заберут у Лондона? УЕФА пригрозил Англии
Возвращение звезды. Де Брейне вывел бельгийцев в плей-офф Евро
Нидерланды вышли в плей-офф крупного турнира впервые с ЧМ-2014
Англия справится с Шотландией: прогнозы на матчи Евро
Посол РФ в Дании Владимир Барбин посетит матч сборной России по футболу в Копенгагене
Футболист сборной России Фернандес занимается по индивидуальному плану
В оргкомитет Евро в России не поступало информации об ужесточении ограничений в фан-зонах
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
В УЕФА уверены, что финал чемпионата Европы пройдет в Лондоне
Сорокин: Разрешенная вместимость стадиона в Петербурге во время Евро пока не изменится
В Москве закроют фан-зоны для болельщиков
Защитник сборной России по футболу Фернандес был проверен РУСАДА на допинг в мае
СМИ: Футболист Эриксен будет выписан из больницы с кардиостимулятором в пятницу
Раскрыта стоимость питания российских футболистов на Евро-2020
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
Кадр дня
Дания проиграла Бельгии и осталась на последнем месте в группе B
Футбольный Иван Грозный. 80 лет назад родился призер ЧЕ-1964 Альберт Шестернев
«На таких турнирах вообще не важен уровень игры»
Сборная Нидерландов обыграла австрийцев и досрочно вышла в плей-офф ЕВРО
Дания напугала Бельгию, но Де Брейне ее похоронил. России стоит опасаться скандинавов
Поражение — почти приговор. Россия перед последним туром группы Евро: как выйти в плей-офф?
Роналду и Погба разозлили УЕФА из-за бутылок. А видео с Черчесовым стало мемом
Сборная Бельгии обыграла команду Дании и вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу
Матч Дании с Бельгией прервали на 11-й минуте в честь Эриксена
Викторина
Знаете ли вы игроков сборной России?
«Самовлюбленный перец»: Уткин разнес Дзюбу за жест после матча с финнами
Украина сделала заявку на плей-офф. Команда Шевченко не без приключений обыграла македонцев и отменила антирекорд
«Нет лидера»: Хабиб недоволен выступлением сборной России на Евро-2020
Зеленский отреагировал на первую победу сборной Украины на Евро
Игрок ЦСКА Влашич: Цель сборной Хорватии — выиграть два последних матча в группе
УЕФА запретил игрокам убирать бутылки во время официальных мероприятий
Украина обыграла Северную Македонию в матче Евро-2020
Хабиб Нурмагомедов считает, что Черчесову нужно отвечать на все вопросы журналистов
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
10Бельгия одержала волевую победу в матче с Данией
17Сборная России победила Финляндию
15Красный закат над Невой, отсутствие Жиркова. Сборная Черчесова накануне матча с Финляндией
18Франция обыграла Германию в матче Евро
28Испания и Швеция сыграли первую нулевую ничью на Евро
18Словакия — Польша: Левандовски потерялся, Крыховяк удалился
30Голландцы обыграли Украину в лучшем пока матче Евро-2020
28Сборная Англии выиграла у Хорватии на «Уэмбли»
33Россия в стартовом матче Евро крупно проиграла Бельгии
11Игрок сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча с финнами
Россия останется без ключевого игрока на Евро? Подробности травмы Фернандеса
Получивший травму в матче со сборной России бельгиец Кастань перенес шестичасовую операцию
Тики-така? Нет, это Тик-Италия. Как команда Манчини стала такой крутой
Маска Де Брюйне на Евро — не просто кусок пластика. Она почти ничего не весит и реально спасает, а в баскетболе вообще дает преимущество
«Удерживает насильно»: Черчесова призвали отпустить Жиркова из сборной России
Все стадионы
Стадионы
Альянц Арена (Мюнхен)
Йохан Кройфф Арена (Амстердам)
Национальный стадион (Бухарест)
Олимпийский стадион (Баку)
Олимпийский стадион (Севилья)
Стадио Олимпико (Рим)
Стадион Паркен (Копенгаген)
Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Уэмбли (Лондон)
Ференц Пушкаш (Будапешт)
Хэмпден Парк (Глазго)
Сборные Украины и Северной Македонии назвали составы на матч Евро-2020
Марио Фернандес может вернуться к тренировкам через несколько дней
Площадь Единства появилась в российской столице Евро-2020
Главный тренер сборной Словакии высказался о предстоящем матче со шведами
Евро-2008 можем повторить? Эксперты — о шансах сборной России
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь