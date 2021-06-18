Фомин: Сборная России прибавляет от матча к матчу на чемпионате Европы

В заключительном матче в группе В россияне сыграют с датчанами 21 июня.

«Дания — хорошая команда. Первый тайм с бельгийцами они провели очень качественно, и мы готовимся к встрече с серьезным соперником, — сказал Фомин. — Наверное, наша сборная прибавляет на турнире, в “физике”. Игровой ритм поймали, вкатились в Евро, и впереди важная игра с датчанами — мы сделаем все, чтобы выиграть».

Фомин рассказал об эмоциях после победы над финнами во втором туре. «После прошлой победы больше положительных эмоций, лучше настроение. Наша задача — выйти из группы, тем более что бельгийцы вышли, мы — еще нет. Настроение после победы над финнами хорошее, но надо, чтобы после Дании оно стало еще лучше», — отметил он.