Соболев рассчитывает, что еще сыграет за сборную России на нынешнем чемпионате Европы

Соболев вышел на поле на 85-й минуте матча второго тура группового этапа с финнами (1:0).

«Свою игру не буду оценивать, но рад, что удалось выйти на поле в таком турнире — это гордость, — сказал Соболев. — Надеюсь, еще выйду и принесу пользу сборной».

В следующем матче россияне 21 июня сыграют с датчанами. «Увидели и сильные, и слабые стороны датчан вчера (в матче против бельгийцев (1:2) — прим. ТАСС) — смотрели игру. Но сегодня будет еще теория, тренерский штаб еще подскажет нам», — отметил форвард.

В четверг в матче между командами Бельгии и Дании участники игры на 11-й минуте аплодисментами поддержали игрока датчан Кристиана Эриксена, перенесшего сердечный приступ. «Эриксену здоровья. Если будет какая-то акция в его поддержку с нашей стороны — я не против. Что касается Марио Фернандеса (защитник россиян получил травму в игре с финнами), то вроде бы он чувствует себя хорошо, надеюсь, что он сможет сыграть», — отметил Соболев.