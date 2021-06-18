Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
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Словакия
Группа D
тв
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Чехия
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13:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Это плевок в сторону всей команды!» Как лидера сборной России выгнали с Евро

Мостовой пошёл против тренера, за что и поплатился!

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Источник: РИА "Новости"

С момента распада СССР сборная России пропустила всего один чемпионат Европы (2000). Самым успешным остаётся Евро-2008. На других турнирах наша команда выступала куда менее успешно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Зачастую России не хватало совсем немного для выхода из группы. Иногда причиной тому становились конфликты внутри команды — как, например, на Евро-2004. Тогда Александр Мостовой, один из лидеров нашей сборной и её главный ветеран, открыто раскритиковал главного тренера — Георгия Ярцева.

Именно Ярцев вернул Мостового в сборную

Георгий Ярцев принял сборную России по ходу отбора к Евро-2004. | Источник: РИА "Новости"

До Евро-2004 Мостовой долгое время за сборную не играл. На ЧМ-2002 он просидел в запасе из-за травмы, а Валерий Газзаев, сменивший Олега Романцева у руля команды, его в упор его не замечал.

Отбор к чемпионату Европы наша сборная провела не очень. Россияне набрали всего семь очков в первых пяти матчах и рисковали не отобраться на Евро-2004. Газзаев ушёл — пришёл Ярцев. Он-то и вернул Мостового в сборную, хотя к тому моменту Александр больше года игнорировался на родине.

До конца отбора к Евро-2004 оставалось три встречи. В двух из них сборная России одержала победу, благодаря чему заняла второе место в группе и попала в стыковые матчи. Мостовой, кстати, сыграл важнейшую роль в этом спурте: он повёл сборную за собой, а в ответственной игре со швейцарцами отметился голом и результативной передачей (4:1).

В стыках россияне прошли Уэльс и получили путёвку на Евро-2004. Ярцев, конечно же, не мог не взять Мостового на турнир. В заявке сборной Александр был самым возрастным игроком — на чемпионат Европы он поехал за два месяца до 36-летия.

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Мостовой считал, что Ярцев «убил» команду своими нагрузками

Россияне попали в достаточно сложную группу — к Португалии, Испании и Греции. Последние считались аутсайдерами, а нашей сборной пророчили борьбу за вторую путёвку в плей-офф.

В первой игре Россия встречалась с испанцами. Мостовой вышел в стартовом составе, составив пару в центре поля с Дмитрием Аленичевым. Сборная Испании больше атаковала, хотя забить могли и наши футболисты. Выделялся активностью всё тот же Аленичев, чего нельзя было сказать о Мостовом.

Испанцы всё-таки дожали наших, выиграв со счётом 1:0. А вот Мостовой за сборную больше не играл. Он фактически закончил карьеру после того матча!

Всему виной конфликт с Ярцевым. Они прошлись друг по другу в прессе: тренер критиковал игрока за невыразительную игру, игрок тренера — за странные методы работы.

Меня вполне устроило то, как сыграл Дмитрий Булыкин. Однако я удивлен, что полузащита его не поддержала. Не знаю, почему так случилось: я давал им указания идти вперед.
Георгий Ярцев
главный тренер сборной России на Евро-2004

В этих словах, конечно, нет конкретной претензии к Мостовому. Однако на него возлагались особые надежды — как на самого опытного футболиста сборной.

В свою очередь, Александр заявил, что не лучшая игра сборной в матче с испанцами — прямая вина тренерского штаба. «Во втором тайме мы очень сильно устали. Голова функционировала хорошо, но ноги не бежали. Мы очень много тренировались и были как будто мертвые. Наверное, нужно было готовиться в другой манере. Думаю, что не сможем выйти из группы», — простодушно признался Мостовой после игры испанскому изданию Marca.

«Это плевок в сторону всей команды»

Ярцеву оперативно доложили о словах Мостового. Георгий Александрович, вопреки популярному мнению, решил выгнать его из сборной не сразу. Ярцев якобы пытался поговорить с Александром и даже взял один день на раздумья. Мостовой же рассказал совершенно другую версию.

Он [Ярцев] вызвал меня, начал предъявлять претензии: мол, как я мог обвинить его в плохой игре команды? Потом сказал: «Собирай вещи и уезжай». Что мы могли показать в матче с Испанией, если за два дня до этого на сорокаградусной жаре нам устроили тренировку с максимальными нагрузками? Логично, что в игре нам явно не хватало свежести.
Александр Мостовой
бывший игрок сборной России

15 июня 2004 года, за день до второго матча на турнире (с португальцами), было объявлено об отчислении Мостового. «Лидер сборной не имеет права сомневаться в перспективах своей команды, тем более делать это через иностранную прессу», — сказал тогда генеральный менеджер сборной России Александр Чернов.

А вот экспрессивный Ярцев в выражениях не стеснялся. «То, что сделал Мостовой, я расцениваю не иначе как плевок в сторону всей команды. Моя ошибка была в том, что я слишком ему доверял. Этот человек получил наиболее благоприятные условия для подготовки, и вот во что это вылилось», — негодовал тренер.

Также Ярцев признался, что не считает Мостового главной звездой сборной России. Куда важнее для команды, по его мнению, были Дмитрий Аленичев и Алексей Смертин.

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Мостовой после этого закончил карьеру. Без него сборная России не смогла выйти из группы

В матче с португальцами Мостового заменил Дмитрий Лоськов. Незадолго до перерыва он крепко подвёл Сергея Овчинникова, отдав ему неточную передачу. Вратарь сборной России вышел из ворот и сыграл за пределами штрафной. Норвежскому арбитру Терье Хауге показалось, что тот задел мяч рукой, хотя многочисленные повторы уверяли в обратном. Тем не менее Овчинникова удалили.

К тому моменту сборная России уступала 0:1. Во втором тайме португальцы забили второй мяч и лишили нашу команду надежд на выход из группы. В последнем матче, который уже ничего не решал, россияне обыграли сборную Греции (2:1). Как оказалось — будущего чемпиона Европы.

Тем же летом Александр покинул «Сельту», которая вылетела из Примеры, и полгода находился без клуба. Новой командой для Мостового стал «Алавес», но россиянин там не задержался. Проведя всего один матч за баскский клуб, он завершил карьеру. По официальной версии, причиной тому стали проблемы со здоровьем — Мостового долгое время беспокоили боли в спине.

Сам Мостовой считает, что конфликт с Ярцевым лишь ускорил его уход из футбола. По его словам, решение закончить карьеру «процентов на 80» предопределила та история на Евро. При этом в 2012 году Мостовой сообщил, что находится в нормальных отношениях с Георгием Александровичем.

Не задержался в национальной команде и Ярцев. В том же 2004 году сборная под его руководством потерпела поражение, которое до сих остаётся самым крупным в её истории. В отборе к ЧМ-2006 португальцы разнесли нашу команду в Лиссабоне со счётом 7:1.

Ярцев принял поражение близко к сердцу — говорил даже, что находился в предынфарктном состоянии. У руля сборной он провёл ещё четыре матча и покинул свой пост в марте 2005 года. Последней каплей для футбольного руководства страны стала неожиданная ничья со сборной Эстонии (1:1).

Николай Егорычев

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