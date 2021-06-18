Матвей Сафонов впервые стал отцом
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В семье голкипера «Краснодара» и сборной России по футболу Матвея Сафонова родилась дочь, сообщается на странице клуба в Twitter.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В семье голкипера «Краснодара» и сборной России по футболу Матвея Сафонова родилась дочь, сообщается на странице клуба в Twitter.
«В семье Матвея и Анастасии Сафоновых прибавление. Дочь Майя родилась сегодня», — говорится в сообщении.
«Назвали Майя, просто имя нравится. Я еще не успел осознать (рождение ребенка). Я очень счастлив и рад этому событию. Это переломный момент. Сейчас так много всего происходит в жизни, я точно могу сказать, что я счастлив», — сказал 22-летний футболист в видеоинтервью, которое размещено на странице сборной России в Twitter.
Сборная России набрала три очка в двух матчах чемпионата Европы. Во встрече против команды Бельгии (0:3) ворота сборной России защищал Антон Шунин, в матче против финнов (1:0) играл Сафонов. В заключительном матче группового этапа ЕВРО-2020 команда Станислава Черчесова сыграет со сборной Дании 21 июня в Копенгагене.