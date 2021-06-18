Матвей Сафонов впервые стал отцом

«Назвали Майя, просто имя нравится. Я еще не успел осознать (рождение ребенка). Я очень счастлив и рад этому событию. Это переломный момент. Сейчас так много всего происходит в жизни, я точно могу сказать, что я счастлив», — сказал 22-летний футболист в видеоинтервью, которое размещено на странице сборной России в Twitter.