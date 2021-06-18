Матвей Сафонов впервые стал отцом

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
16:00Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
19:00Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
22:00Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяСев. Македония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
26
2
Россия
23
3
Финляндия
23
4
Дания
20
Группа A
1
Италия
26
2
Уэльс
24
3
Швейцария
21
4
Турция
20
Группа C
1
Нидерланды
26
2
Украина
23
3
Австрия
23
4
Сев. Македония
20
Группа D
1
Чехия
13
2
Англия
13
3
Хорватия
10
4
Шотландия
10
Группа E
1
Словакия
13
2
Швеция
11
3
Испания
11
4
Польша
10
Группа F
1
Португалия
13
2
Франция
13
3
Германия
10
4
Венгрия
10
14:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матвей Сафонов впервые стал отцом

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В семье голкипера «Краснодара» и сборной России по футболу Матвея Сафонова родилась дочь, сообщается на странице клуба в Twitter.

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«В семье Матвея и Анастасии Сафоновых прибавление. Дочь Майя родилась сегодня», — говорится в сообщении.

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«Назвали Майя, просто имя нравится. Я еще не успел осознать (рождение ребенка). Я очень счастлив и рад этому событию. Это переломный момент. Сейчас так много всего происходит в жизни, я точно могу сказать, что я счастлив», — сказал 22-летний футболист в видеоинтервью, которое размещено на странице сборной России в Twitter.

Сборная России набрала три очка в двух матчах чемпионата Европы. Во встрече против команды Бельгии (0:3) ворота сборной России защищал Антон Шунин, в матче против финнов (1:0) играл Сафонов. В заключительном матче группового этапа ЕВРО-2020 команда Станислава Черчесова сыграет со сборной Дании 21 июня в Копенгагене.

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1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
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