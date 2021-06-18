Что нужно сборной России для выхода в плей-офф Евро? Изучили все расклады

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Но и при текущих раскладах турнирная обстановка в группе B сложилась максимально интригующей, где любой результат матча повлияет на итоговое положение команд (кроме, повторимся, бельгийской).

На сегодняшний день сборная России — а именно в ее выходе в плей-офф мы заинтересованы больше всего — занимает второе место в группе и имеет в своем активе три очка при разнице мячей «минус два» (1−3).

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У команды Финляндии показатели забитых/пропущенных мячей лучше, но по личным встречам с «филинами» подопечные Станислава Черчесова имеют преимущество. Спасибо Алексею Миранчуку.

Теперь для преодоления группового раунда многое зависит от самих россиян, которых устроит, например, победа на датчанами в заключительном туре. Но после того, что дружина Каспера Хьюлманда сделала с одними из главных фаворитов ЕВРО в первом тайме, в успех российской команды верится с трудом. Пессимизм в преддверии очной встречи со скандинавской сборной имелся у болельщиков и экспертов еще до старта чемпионата, а уж после неубедительной игры россиян против той же Бельгии и даже Финляндии эти настроения только обрели новую силу.

Футбол Евро 2020 Группа B, 21.06.2021, 22:00 Россия - Дания -

Поэтому приходится рассматривать и вариант с ничейным результатом матча с датчанами. При таком раскладе Россия вполне может рассчитывать на второе место в группе: достаточно лишь того, чтобы бельгийцы отобрали очки у финнов в параллельной встрече, что весьма вероятно. Сложно представить, что лучшая команда в рейтинге ФИФА от одной мысли о решенной задаче по выходу в плей-офф выйдет против «филинов» полностью расслабленной и нисколько не мотивированной.

Однако и ничья с Данией российской команде совсем не гарантирована. Скандинавская банда Хьюлманда еще до старта ЕВРО рассматривалась экспертами в качестве одной из сборных-открытий чемпионата: от нее ожидали больших и сенсационных побед.

И эти ожидания не взяты с потолка. Достаточно посмотреть на состав датчан, который состоит из игроков, выступающих в Английской премьер-лиге, Серии А, Бундеслиге и в испанской Примере (а с момента последней встречи с россиянами датская команда сильно изменилась, и тот февральский контрольный матч 2012 года могут помнить разве что Симон Кьер да Даниэль Васс).

Футбол Евро 2020 Группа B, 21.06.2021, 22:00 Финляндия - Бельгия -

Даже нелепо выглядящий в «Барселоне» Мартин Брейтуэйт является весьма опасным игроком для российской обороны, да и на нынешнем ЕВРО он в принципе действует полезно для своей команды. По количеству точных и ключевых передач он ощутимо превосходит, например, лидера российской сборной Артема Дзюбу. Неудивительно, что букмекеры видят именно скандинавов явными фаворитами в матче с Россией.

Но, что интересно, даже в случае поражения у команды Станислава Черчесова останется шанс на выход из группы. Для этого, например, важно не допустить сценария, при котором финны в параллельной встрече с бельгийцами избежали поражения — «филинам» в таком случае хватит даже ничьей, чтобы стать вторыми (что будет невероятной сенсацией для сборной, которая выступает на своем первом ЕВРО). Но, повторимся, такой исход, к счастью для россиян, является маловероятным, потому рассмотрим вариант, при котором Финляндия все же потерпит поражение.

В таком случае все трое — россияне, финны и датчане — будут иметь в своем активе по три очка, а значит в ход пойдут дополнительные показатели, и дело уже не ограничится результатами очных встреч: главную роль будет играть и разница забитых/пропущенных мячей.

На сегодняшний день Россия имеет показатель «плюс один» (1:0), но в случае поражения он как минимум станет нулевым (если россияне проиграют датчанам с разницей в один мяч), как максимум — отрицательным, у датчан он же, напротив, станет нулевым или положительным.

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Что важно, Дания имеет ту же разницу забитых/пропущенных мячей, что и Россия (1:3), а потому в случае своей победы хотя бы со счетом 1:0 и при поражении финнов команда Хьюлманда поднимется с последнего на второе место. Все опять же решит разница мячей, а также результат матча в Санкт-Петербурге, потому что при крупной победе Бельгии третье место достанется россиянам, в противном случае — финнам.

Пессимизма добавляет и тот факт, что даже третье место не гарантирует российской сборной путевку в плей-офф. Как известно, новый формат ЕВРО предполагает выход в следующий раунд четырех лучших команд, которые стали третьими в своих группах. На прошлом чемпионате Европы, где впервые применялся подобный принцип, в плей-офф попали три команды с нулевой разницей забитых и пропущенных мячей, и только ирландцам с показателем «минус два» удалось забраться в 1/8 финала благодаря большему в сравнении с другими сборными количеству очков (четыре). В этом плане у россиян с ее тремя баллами шансов на успех будет немного.

Не станет их и вовсе, если Россия уступит датчанам с разницей в два мяча и более. В таком случае показатель разницы забитых/пропущенных мячей у подопечных Черчесова станет непозволительно плохим, и он опустит россиян на последнее место в группе. Остается надеяться, что до такого дело не дойдет, и да поможет российской сборной лучший прогнозист страны.