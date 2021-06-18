«Это политика». На игру сборной России могут попасть все, кроме россиян
Дания живёт обычной жизнью, но россиян не пускает. Что это, если не двойные стандарты?
Дания живёт обычной жизнью, но россиян не пускает. Что это, если не двойные стандарты?
Копенгаген живёт обычной жизнью: здесь нет масочного режима (на стадионе его
Но попасть на неё смогут, кажется, все, но только не россияне. Датские власти ещё две недели назад дали понять, что вводить
«Я не знал об этих ограничениях для россиян, — признался журналист датского Kicker Мартин Давидсен. — Как видите, жизнь здесь идёт своим чередом, как и до коронавируса.
Болельщики сборной Дании тоже особо не в курсе, что в понедельник их сборная будет играть при полных домашних трибунах.
«Я не знал, что мы не пускаем российских фанатов, — говорит датчанин Марко. — Это очень странно. Круто, когда на стадионе все вместе, все наслаждаются моментом. У нас много людей вакцинированы, мы движемся в правильном направлении. Но сумасшествие, что здесь нет россиян. Возможно, всё дело в политике».
«Не знал, что здесь не будет россиян, — говорит другой. — Но это коронавирус, вы понимаете. Грустно, что мы не можем заполнить наш стадион полностью на 38 тысяч. Это было бы прекрасно».
Безусловно, ситуация с коронавирусом в России сейчас значительно осложнилась, но в чём проблема, если человек сдаёт тест перед вылетом, а потом ещё и проходит тестирование по приезде и для похода на стадион (да, здесь требуется тест, чтобы пройти на трибуну), — понять сложно.
Полина Куимова