«Это политика». На игру сборной России могут попасть все, кроме россиян

Копенгаген живёт обычной жизнью: здесь нет масочного режима (на стадионе его почему-то просят соблюдать, но никто всё равно этого не делает), социальных дистанций, а кафе и рестораны работают в привычном режиме. Утром перед матчем с Бельгией центр города был забит датчанами и бельгийцами, которые кучковались в барах и прогуливались по улицам, а на игре посещаемость была сильно выше, чем изначально планировалось — допустимое число болельщиков на прошлой неделе увеличили до 65%. На игру с Россией, кстати, билеты начнут «допродавать» в эту субботу.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9c63d09f8ac70d3c9ee0" data-vnd="9c63d09f8ac70d3c9ee0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9c63d09f8ac70d3c9ee0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Но попасть на неё смогут, кажется, все, но только не россияне. Датские власти ещё две недели назад дали понять, что вводить какие-либо послабления для российских болельщиков они не собираются. С тех пор ничего не изменилось: въезд по-прежнему закрыт, так как Россия находится в «оранжевой» зоне, приезд из которой подразумевает десятидневный карантин. Есть исключение для тех, кто в последние полгода переболел коронавирусом, но даже в этом случае нужно иметь особую причину для путешествия в Данию. А посещение футбольного матча к таковым, увы, не относится.

Футбол Евро 2020 Группа B, 21.06.2021, 22:00 Россия - Дания -

«Я не знал об этих ограничениях для россиян, — признался журналист датского Kicker Мартин Давидсен. — Как видите, жизнь здесь идёт своим чередом, как и до коронавируса. Где-то две недели назад сняли все ограничения, кроме одного — надо быть в маске в общественном транспорте. И всё. А ещё нам нужно постоянно сдавать тесты — каждые три дня. Это обязательно для всех граждан, но бесплатно. Кроме этого, у нас вакцинировано примерно 45% населения. Если бы не пандемия, мы бы заполнили стадион на 100%. Не очень понимаю, почему россияне не могут приехать, не знаю, почему правительство приняло такое решение. Лучше спросить у них».

Болельщики сборной Дании тоже особо не в курсе, что в понедельник их сборная будет играть при полных домашних трибунах.

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«Я не знал, что мы не пускаем российских фанатов, — говорит датчанин Марко. — Это очень странно. Круто, когда на стадионе все вместе, все наслаждаются моментом. У нас много людей вакцинированы, мы движемся в правильном направлении. Но сумасшествие, что здесь нет россиян. Возможно, всё дело в политике».

«Не знал, что здесь не будет россиян, — говорит другой. — Но это коронавирус, вы понимаете. Грустно, что мы не можем заполнить наш стадион полностью на 38 тысяч. Это было бы прекрасно».

Безусловно, ситуация с коронавирусом в России сейчас значительно осложнилась, но в чём проблема, если человек сдаёт тест перед вылетом, а потом ещё и проходит тестирование по приезде и для похода на стадион (да, здесь требуется тест, чтобы пройти на трибуну), — понять сложно.

Жаль, что в прекрасном Копенгагене с его особенной атмосферой и крутыми болельщиками не будет наших. Если, конечно, не найдутся отчаянные, готовые прорваться несмотря ни на что.