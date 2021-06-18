Швеция и Словакия назвали составы на матч Евро в Санкт-Петербурге
Опубликованы стартовые составы сборных Швеции и Словакии на матч 2-го тура группового раунда чемпионата Европы.
Опубликованы стартовые составы сборных Швеции и Словакии на матч 2-го тура группового раунда чемпионата Европы.
Стартовый состав сборной Швеции: Робин Ольсен, Микаэль Лустиг, Виктор Линделеф, Маркус Даниэльссон, Людвиг Аугустинссон, Себастьян Ларссон, Кристофер Ольссон, Альбин Экдаль, Эмиль Форсберг, Маркус Берг, Александер Исак.
Стартовый состав сборной Словакии: Мартин Дубравка, Томаш Губочан, Петер Пекарик, Любомир Шатка, Милан Шкриньяр, Марек Гамшик, Юрай Куцка, Роберт Мак, Лукаш Гараслин, Якуб Громада, Ондрей Дуда.
В составе шведов на поле выйдут полузащитник «Краснодара» Кристофер Ольссон и бывший форвард команды Маркус Берг. В запасе остался хавбек краснодарского клуба Виктор Классон, а форвард «Спартака» Джордан Ларссон не попал в заявку. За словаков сыграет
Матч Швеция — Словакия пройдет 18 июня в