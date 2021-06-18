Швеция и Словакия назвали составы на матч Евро в Санкт-Петербурге

В составе шведов на поле выйдут полузащитник «Краснодара» Кристофер Ольссон и бывший форвард команды Маркус Берг. В запасе остался хавбек краснодарского клуба Виктор Классон, а форвард «Спартака» Джордан Ларссон не попал в заявку. За словаков сыграет экс-игрок «Зенита» и «Динамо» Томаш Губочан.