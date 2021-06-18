Газизов отреагировал на информацию, что «Уфа» платила за участие Зинченко в Евро-2016

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«У кого-то обострение, видимо. Не хочу никого обижать, но это просто бред. Клиника», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее спортивный журналист Андрей Сенькив заявил, что Зинченко выступал за национальную команду на Евро-2016 на коррупционной основе.

Он рассказал, что Газизов с агентами обратился к тренеру сборной Украины Михаилу Фоменко с просьбой дать возможность футболисту сыграть на турнире, чтобы Александр смог набрать необходимое количество матчей за сборную для перехода в «Манчестер Сити».