Британские власти изучают вопрос об изменении правил карантина для финала Евро

«Мы будем разговаривать с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу того, что они хотят, и посмотрим, сможем ли мы каким-то образом разумно разрешить спор», — заявил Джонсон, добавив, что приоритет правительства — общественное здравоохранение.

Комментарий премьера последовал после того, как газета Thimes сообщила в пятницу, что УЕФА рассматривает вариант с переносом финального матча в Будапешт, если власти Лондона не смогут допустить около 2,5 тыс. официальных лиц на матчи без необходимости проходить десятидневный или при сдаче дополнительного теста пятидневный карантин.

При этом в УЕФА опровергли информацию о переносе финального матча, но подтвердили факт переговоров с Лондоном об изменении карантинных правил применительно к болельщикам.