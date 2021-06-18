Коррупция в украинской сборной? За игру футболиста на Евро платили деньги — поминутно!

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
16:00ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
19:001-й таймХорватия0Чехия0
Группа D
тв
22:00Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
тв
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
тв
21.06Не началсяСев. Македония
Нидерланды
Группа B
тв
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
тв
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
тв
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
тв
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
тв
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
тв
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
тв
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
тв
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
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Австрия
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Сев. Македония
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Чехия
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Англия
13
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Хорватия
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4
Шотландия
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Группа E
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Швеция
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2
Словакия
23
3
Испания
11
4
Польша
10
Группа F
1
Португалия
13
2
Франция
13
3
Германия
10
4
Венгрия
10
18:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Коррупция в украинской сборной? За игру футболиста на Евро платили деньги — поминутно!

$ 1000 за минуту на поле — неплохие расценки!

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Источник: AP 2021

Ведущий украинского You-Tube канала ТаТоТаке Андрей Сенькив в ролике с разбором игры Украины и Северной Македонии заявил, что тренерский штаб сборной во главе с Михаилом Фоменко получал деньги за выход Александра Зинченко в матчах Евро-2016, чтобы тот мог перейти из «Уфы» в «Манчестер Сити».

Украинская Tribuna перевела сказанное журналистом.

«Шёл 2016 год. Зинченко, выступая за «Уфу», провёл за сборную несколько минут против Испании. Его выпускали, чтобы заиграть за Украину, чтобы он не играл, к примеру, за Россию. Потом его не вызвали ни на матч отбора со Словенией, ни на товарищеские матчи с Уэльсом и Кипром. И тут его внезапно вызывают на товарищеский матч перед Евро. А потом берут на сам турнир.

Команда
Украина

Раньше, чтобы получить рабочую визу в Англию, нужно было за последние два года отыграть за сборную 75% матчей. При этом необходимо, чтобы твоя сборная была не ниже 70-го места в рейтинге ФИФА. Если 75% матчей нет, собирается комиссия, которая решает, можешь ли ты играть в АПЛ. 80% этих заседаний заканчиваются положительно.

Тогдашний руководитель «Уфы» Шамиль Газизов уже имел на руках предложение «Манчестер Сити». Он продумал ход, чтобы не было никаких заседаний, а можно было спокойно гарантировать переход футболиста в клуб АПЛ. Он обратился к Михаилу Фоменко с предложением.

По нашей информации, тогда главный тренер украинской сборной делал такие вещи. Было такое название — «дети Фоменко»: он вызывал некоторых футболистов, заигрывал их, а потом агенты выбивали больше денег в контрактах футболистов. Это очень распространённая практика в странах третьего мира — Нигерии, Камеруне и, конечно же, на Украине.

Например, такие футболисты, как Ковпак, Путивцев или Пилявский, вызывались в сборную именно по такой схеме. Был задействован и тренерский штаб. Точно знаю, что Заваров получал деньги за то, что пролоббировал вызов Валерия Федорчука в сборную Украины.

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Агенты Зинченко — россияне, точно один из них — Алан Прудников. Они вместе с руководителем «Уфы» обратились к Фоменко с предложением. Зинченко не только должен быть в сборной, но и играть там в каждом матче. По моей информации, не буду говорить только о Фоменко, может, даже весь тренерский штаб (не знаю, как делились деньги), получал одну тысячу долларов за каждую минуту Зинченко на поле в матче Евро-2016. Тогда он сыграл в трёх играх. Без компенсированного времени он провёл на поле 96 минут — это где-то 100 тысяч долларов.

Фоменко, которого Сенькив обвинил в коррупции, уже прокомментировал эту информацию Tribuna. Разговор был коротким: «Кто это вам такое рассказал? Это дебилизм. Это же надо было… это даже нельзя назвать нормальными делами. Как может такое быть? Это дебилизм. Всё, до свидания».

Газизов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» был более краток: «У кого-то обострение, видимо. Не хочу никого обижать, но это просто бред. Клиника».

Агент Зинченко многозначительно добавил, что журналист «очень скоро пожалеет о сказанном».

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Венгрия
Венгрия
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
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