Коррупция в украинской сборной? За игру футболиста на Евро платили деньги — поминутно!

Ведущий украинского You-Tube канала ТаТоТаке Андрей Сенькив в ролике с разбором игры Украины и Северной Македонии заявил, что тренерский штаб сборной во главе с Михаилом Фоменко получал деньги за выход Александра Зинченко в матчах Евро-2016, чтобы тот мог перейти из «Уфы» в «Манчестер Сити».

Украинская Tribuna перевела сказанное журналистом.

«Шёл 2016 год. Зинченко, выступая за «Уфу», провёл за сборную несколько минут против Испании. Его выпускали, чтобы заиграть за Украину, чтобы он не играл, к примеру, за Россию. Потом его не вызвали ни на матч отбора со Словенией, ни на товарищеские матчи с Уэльсом и Кипром. И тут его внезапно вызывают на товарищеский матч перед Евро. А потом берут на сам турнир.

Команда Украина

Раньше, чтобы получить рабочую визу в Англию, нужно было за последние два года отыграть за сборную 75% матчей. При этом необходимо, чтобы твоя сборная была не ниже 70-го места в рейтинге ФИФА. Если 75% матчей нет, собирается комиссия, которая решает, можешь ли ты играть в АПЛ. 80% этих заседаний заканчиваются положительно.

Тогдашний руководитель «Уфы» Шамиль Газизов уже имел на руках предложение «Манчестер Сити». Он продумал ход, чтобы не было никаких заседаний, а можно было спокойно гарантировать переход футболиста в клуб АПЛ. Он обратился к Михаилу Фоменко с предложением.

По нашей информации, тогда главный тренер украинской сборной делал такие вещи. Было такое название — «дети Фоменко»: он вызывал некоторых футболистов, заигрывал их, а потом агенты выбивали больше денег в контрактах футболистов. Это очень распространённая практика в странах третьего мира — Нигерии, Камеруне и, конечно же, на Украине.

Например, такие футболисты, как Ковпак, Путивцев или Пилявский, вызывались в сборную именно по такой схеме. Был задействован и тренерский штаб. Точно знаю, что Заваров получал деньги за то, что пролоббировал вызов Валерия Федорчука в сборную Украины.

Агенты Зинченко — россияне, точно один из них — Алан Прудников. Они вместе с руководителем «Уфы» обратились к Фоменко с предложением. Зинченко не только должен быть в сборной, но и играть там в каждом матче. По моей информации, не буду говорить только о Фоменко, может, даже весь тренерский штаб (не знаю, как делились деньги), получал одну тысячу долларов за каждую минуту Зинченко на поле в матче Евро-2016. Тогда он сыграл в трёх играх. Без компенсированного времени он провёл на поле 96 минут — это где-то 100 тысяч долларов.

Фоменко, которого Сенькив обвинил в коррупции, уже прокомментировал эту информацию Tribuna. Разговор был коротким: «Кто это вам такое рассказал? Это дебилизм. Это же надо было… это даже нельзя назвать нормальными делами. Как может такое быть? Это дебилизм. Всё, до свидания».

Газизов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» был более краток: «У кого-то обострение, видимо. Не хочу никого обижать, но это просто бред. Клиника».