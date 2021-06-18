Видео странной тренировки Македонии перед матчем с Украиной стало вирусным

Во время этой тренировки македонские футболисты устроили гонки с конусами, во время которой нужно было передавать мяч друг другу.

«Вам не нужно спрашивать себя, почему у них 0 очков в группе, даже в командах U-13 к тренировкам относятся более серьезно», — написал один из пользователей Twitter.

Более 18 тысяч пользователей Twitter оценило видео македонцев.