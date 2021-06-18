«Слева ничего не чувствую, как после визита к стоматологу»: Де Брейне — о травме лица

«С левой стороны лица я ничего не чувствую как после визита к стоматологу. Там оказался задет нерв, восстановление займет до полугода. Не самое приятное ощущение, но важнее то, что я могу играть.

Мне повезло, что я смог вернуться относительно быстро. Я почувствовал напряжение игры с Данией. Сам я сыграл неплохо, но иногда боялся за голову в единоборствах. Рад, что смог помог команде. Мог бы я отыграть все 90 минут? Понятия не имею. Придется подождать и последить за тем, как будет реагировать тело. Мы уже вышли из группы, так что есть возможность оценить ситуацию, — цитирует Де Брейне ESPN.