Гол Форсберга помог Швеции одержать победу над Словакией на Евро-2020
В матче второго тура группового турнира Евро-2020 сборная Швеции победила команду Словакии со счетом 1:0.
В матче второго тура группового турнира Евро-2020 сборная Швеции победила команду Словакии со счетом 1:0.
Единственный гол встречи забил полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг. Он успешно реализовал пенальти на 77-й минуте.
Швеция лидирует в группе Е. В ее активе четыре очка. У Словакии три очка и вторая позиция, а Испания на третьем месте с одним очком. Польша на последней позиции в группе.
В заключительном туре Швеция сыграет 23 июня с Польшей, а Словакия против Испании.