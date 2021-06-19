Тарасов отреагировал на скандальный эфир Бузовой и Губерниева

— Начнем с актуалки: пить коньяк по утрам — это норма?

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8b66fece0343aad4b545" data-vnd="8b66fece0343aad4b545" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8b66fece0343aad4b545" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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— Кто знает, тот поймет (смеется). Я не буду это комментировать, но скажу кратко: обижаться там было не на что. Наверное, Ольга не поняла, что ей говорил Губерниев. Считаю, что ко многим вещам можно относиться с иронией.

— Можно сделать вывод, что от этого выиграли все в плане пиара? Да еще и наша сборная обыграла финнов.

— Я не думаю, что эта ситуация как-то повлияла на победу национальной команды.

— А кто в итоге был прав? Бузова или Губерниев?