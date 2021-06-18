Хорватия и Чехия сыграли вничью на чемпионате Европы

Чехи ушли на перерыв, ведя в счете. На 37-й минуте арбитр Карлос Дель Серро Гранде после просмотра VAR назначил пенальти, который реализовал Патрик Шик. Хорватия отыгралась в начале второй половины. После передачи Андрея Крамарича на 47-й минуте отличился Иван Перишич.

<iframe width="853" height="480" src="//ok.ru/videoembed/2590944398072?brandsafety=&autoplay=1&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен отыграл весь матч, а полузащитник ЦСКА Никола Влашич вышел на замену на 62-й минуте. У чехов хавбек «Спартака» Алекс Крал появился на поле на 63-й минуте.