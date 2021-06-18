Хорватия и Чехия сыграли вничью на чемпионате Европы
В Глазго завершился матч 2-го тура группы D чемпионата Европы. Хорватия встречалась с Чехией и довольствовалась ничьей.
В Глазго завершился матч 2-го тура группы D чемпионата Европы. Хорватия встречалась с Чехией и довольствовалась ничьей.
Чехи ушли на перерыв, ведя в счете. На 37-й минуте арбитр Карлос Дель Серро Гранде после просмотра VAR назначил пенальти, который реализовал Патрик Шик. Хорватия отыгралась в начале второй половины. После передачи Андрея Крамарича на 47-й минуте отличился Иван Перишич.
Хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен отыграл весь матч, а полузащитник ЦСКА Никола Влашич вышел на замену на 62-й минуте. У чехов хавбек «Спартака» Алекс Крал появился на поле на 63-й минуте.
Хорватия набрала первое очко на чемпионате Европы и занимает 3-е место. Чехия с 4 очками лидирует в группе.