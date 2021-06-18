Меркель назвала неуместными полные стадионы на Евро-2020

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«Когда я вижу полностью заполненные стадионы, у меня возникает скепсис, является ли это правильным ответом на текущую ситуацию», — заявила Меркель на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, говоря о распространении нового варианта коронавируса Delta.

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Она отметила, что хотя в Германии более 50% населения получили минимум одну вакцину и почти 30% полностью вакцинированы, неизвестно, как вариант Delta может повлиять на динамику заболеваемости. При этом Меркель обратила внимание, что пока он недостаточно распространен в Германии и ситуация находится под контролем.

«Но с учетом базового коэффициента репродукции 0,7 (100 человек заражают в среднем 70 человек), это очень агрессивный вариант. <…> Мы не можем вести себя так, словно коронавирус уже в прошлом. Мы видим на примере Лиссабона, как быстро ситуация может измениться», — заявила канцлер.