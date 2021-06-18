Меркель назвала неуместными полные стадионы на Евро-2020
ЕВРО-2020. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что полные стадионы на матчах чемпионата Европы по футболу не соответствуют серьезности ситуации с распространением коронавируса.
ЕВРО-2020. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что полные стадионы на матчах чемпионата Европы по футболу не соответствуют серьезности ситуации с распространением коронавируса.
«Когда я вижу полностью заполненные стадионы, у меня возникает скепсис, является ли это правильным ответом на текущую ситуацию», — заявила Меркель на
Она отметила, что хотя в Германии более 50% населения получили минимум одну вакцину и почти 30% полностью вакцинированы, неизвестно, как вариант Delta может повлиять на динамику заболеваемости. При этом Меркель обратила внимание, что пока он недостаточно распространен в Германии и ситуация находится под контролем.
«Но с учетом базового коэффициента репродукции 0,7 (100 человек заражают в среднем 70 человек), это очень агрессивный вариант. <…> Мы не можем вести себя так, словно коронавирус уже в прошлом. Мы видим на примере Лиссабона, как быстро ситуация может измениться», — заявила канцлер.
В свою очередь, Макрон отметил, что страны ЕС должны сохранять осторожность в либерализации режима пересечения границ, «чтобы не импортировать новые варианты, которые придется контролировать».