Ловрен разбил нос Шику и привез пенальти. Хорватия рискует провалиться на Евро после серебра ЧМ-2018

Из трех представителей РПЛ в восточноевропейских сборных в первом туре не блеснул никто. Спартаковца Крала тренерский штаб чехов заменил в середине второго тайма, и в пятницу Алекса оставили в запасе. Там же значилась и фамилия хорватского армейца Влашича, получившего против Англии всего двадцать минут. Зато пропустивший встречу на «Уэмбли» зенитовец Ловрен в этот раз в паре центральных защитников «шашечных» вышел в паре с Видой, заняв позицию Чалеты-Цара.

Как раз залечивший травму Ловрен общался с журналистами накануне матча в Глазго и рассуждал о том, что надо вспомнить времена ЧМ-2018, стать единым целом, показывать атакующий футбол, и для прогресса нужен один маленький толчок. Интересно, стоит ли считать таковым единственный заслуживавший внимания эпизод первого тайма, в котором Ловрен локтем в кровь разбил нос лучшему снайперу чехов Шику?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQRVUy3JDZ6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQRVUy3JDZ6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQRVUy3JDZ6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Карлос Дель Серро Гранде и его помощники случившееся в хорватской штрафной пропустили, и только после подсказки ВАР испанский арбитр отправился к монитору. Много времени для назначения пенальти судье не потребовалось — дольше он общался с Ловреном, который не желал мириться со статусом единственного хорвата, который на крупных турнирах заработал три 11-метровых в ворота своей команды. Зенитовец пытался доказать, что человек физически не может выпрыгнуть иначе. Логика в его аргументах присутствовала, но окровавленное лицо Шика все перевесило, и нападающий «Байера» не упустил возможность с тремя мячами возглавить список лучших снайперов турнира.

Теперь кажется, что именно данный эпизод по-хорошему встряхнул Хорватию. Хотя и Златко Далич постарался, в перерыве сняв с игры выпадавших из ритма Брекало и упустившего в концовке тайма отличный момент Ребича. Их сменили представители загребского «Динамо» — центральный полузащитник Иванушец и мощный форвард Петкович. Это повлекло ряд перестановок, схема «шашечных» стала ближе к ярко выраженным 4−3−3, и одно из крыльев атаки дало результат. Закрутивший мяч в дальний угол Перишич все-таки большой мастер! В противном случае ему ни за что не удалось бы забить в каждом из четырех последних крупных турниров на уровне сборных.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQRV9a6NwNA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQRV9a6NwNA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQRV9a6NwNA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от UEFA EURO 2020 (@euro2020)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Тем не менее, нельзя утверждать, что случившееся кардинально изменило в целом равную игру, поэтому в борьбе за инициативу тренеры перешли в режим шахматной партии и стали двигать фигуры при помощи замен. На последние полчаса практически синхронно на поле появились Влашич и Крал, и каждый успел отметиться в запоминающихся эпизодах. Спартаковец в районе угла площади ворот замешкался, выбирая оптимальное решение, и подкат Модрича оставил его без мяча. Армеец же довел дело до удара, но из центра штрафной не попал в створ.

Ничья стала логичным исходом восточноевропейского противостояния, и теперь в этой группе все будет решаться в последнем туре. Чехи с четырьмя очками близки к плей-офф, тогда как мало похожая на лучшие образцы самой себя Хорватия получит максимально мотивированную Шотландию. Понятно, что «шашечные» в этой паре фавориты, но есть один тревожный момент. Дело в том, что вице-чемпионы мира уже четверть века проваливаются на следующем европейском первенстве.