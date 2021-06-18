Ловрен разбил нос Шику и привез пенальти. Хорватия рискует провалиться на Евро после серебра ЧМ-2018
Ничья с чехами сделала туманными перспективы хорватов.
Ничья с чехами сделала туманными перспективы хорватов.
Из трех представителей РПЛ в восточноевропейских сборных в первом туре не блеснул никто. Спартаковца Крала тренерский штаб чехов заменил в середине второго тайма, и в пятницу Алекса оставили в запасе. Там же значилась и фамилия хорватского армейца Влашича, получившего против Англии всего двадцать минут. Зато пропустивший встречу на «Уэмбли» зенитовец Ловрен в этот раз в паре центральных защитников «шашечных» вышел в паре с Видой, заняв позицию
Как раз залечивший травму Ловрен общался с журналистами накануне матча в Глазго и рассуждал о том, что надо вспомнить времена ЧМ-2018, стать единым целом, показывать атакующий футбол, и для прогресса нужен один маленький толчок. Интересно, стоит ли считать таковым единственный заслуживавший внимания эпизод первого тайма, в котором Ловрен локтем в кровь разбил нос лучшему снайперу чехов Шику?
Карлос Дель Серро Гранде и его помощники случившееся в хорватской штрафной пропустили, и только после подсказки ВАР испанский арбитр отправился к монитору. Много времени для назначения пенальти судье не потребовалось — дольше он общался с Ловреном, который не желал мириться со статусом единственного хорвата, который на крупных турнирах заработал три 11-метровых в ворота своей команды. Зенитовец пытался доказать, что человек физически не может выпрыгнуть иначе. Логика в его аргументах присутствовала, но окровавленное лицо Шика все перевесило, и нападающий «Байера» не упустил возможность с тремя мячами возглавить список лучших снайперов турнира.
Теперь кажется, что именно данный эпизод
Тем не менее, нельзя утверждать, что случившееся кардинально изменило в целом равную игру, поэтому в борьбе за инициативу тренеры перешли в режим шахматной партии и стали двигать фигуры при помощи замен. На последние полчаса практически синхронно на поле появились Влашич и Крал, и каждый успел отметиться в запоминающихся эпизодах. Спартаковец в районе угла площади ворот замешкался, выбирая оптимальное решение, и подкат Модрича оставил его без мяча. Армеец же довел дело до удара, но из центра штрафной не попал в створ.
Ничья стала логичным исходом восточноевропейского противостояния, и теперь в этой группе все будет решаться в последнем туре. Чехи с четырьмя очками близки к
В 1996-м не вышла из группы Италия. Восемь лет спустя на Евро-2004 аналогичным образом провалилась Германия. Дурной пример оказался заразительным для Франции-2008 и Голландии-2012. Сможет ли Хорватия снять серебряное проклятие?