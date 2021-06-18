РПЛ — дно? Пока из чемпионата России на Евро не блещет никто (даже иностранцы)

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На Евро-2020 мы следим не только за сборной России, но и за нашими легионерами. К сожалению, почти никто из них пока на турнире себя не проявил. Кто-то успел отличиться, но со знаком «минус». Есть и те, кто даже в заявку своей сборной на матч не попадает.

Квинси Промес, сборная Нидерландов («Спартак»)

0 матчей

В первом матче голландцев — против сборной Украины — Промес остался вне заявки. За встречей с австрийцами Квинси наблюдал со скамейки запасных, но на поле так и не появился.

Алекс Крал, сборная Чехии («Спартак»)

2 матча

Спартаковец начал турнир в стартовом составе. Однако в игре с шотландцами Крал действовал не лучшим образом: часто ошибался в передачах, был малоактивен в отборе. Во второй встрече чехов на турнире (против Хорватии) Алекс вышел на замену и провёл на поле 27 минут.

Никола Влашич, сборная Хорватии (ЦСКА)

2 матча

Хавбек ЦСКА в обеих встречах на Евро выходил на замену. За отведённое ему на поле время Влашич ничем особенным не запомнился. В общей сложности на счету Николы 66 минут на этом чемпионате Европы.

Деян Ловрен, сборная Хорватии («Зенит»)

1 матч

Ловрен пропустил первый матч хорватов на турнире, так как залечивал травму. Зато во второй встрече он появился на поле в стартовом составе. И отыграл защитник «Зенита» неудачно: именно Деян «привёз» пенальти в ворота сборной Хорватии, ударив соперника локтем в верховой борьбе.

Джордан Ларссон, сборная Швеции («Спартак»)

0 матчей

Шведы провели два матча на Евро, и ни в одном из них спартаковец не принял участия. В игре с испанцами Джордан остался в запасе, а в матче со сборной Словакии он и вовсе оказался вне заявки.

Маркус Берг, сборная Швеции («Краснодар»)

2 матча

Экс-форвард «Краснодара», в отличие от Ларссона, сыграл в обеих встречах. Однако сделал это Берг не лучшим образом: в игре с Испанией он не реализовал убойный момент, за что сразу же получил массу хейта в сети.

Виктор Классон, сборная Швеции («Краснодар»)

2 матча

Классон также сыграл в двух матчах. Правда, оба раза он выходил на замену. В общей сложности Виктор провёл на поле чуть меньше часа, результативными действиями не отметился.

Кристоффер Олссон, сборная Швеции («Краснодар»)

2 матча

Другой представитель «быков» — Олссон — играл с первых минут как в матче с Испанией, так и в игре против сборной Словакии. Средняя оценка Олссона в этих матчах — 6,3 (по версии WhoScored). Для сравнения: лучший показатель в команде у Александера Исака — 7,8.

Гжегож Крыховяк, сборная Польши («Локомотив»)

1 матч, 1 удаление

Крыховяк сыграл, пожалуй, хуже всех. Он подставил свою команду в матче со словаками, получив в начале второго тайма красную карточку. К тому моменту счёт был 1:1. Практически сразу после удаления Крыховяка сборная Словакии забила победный мяч.

Мацей Рыбусь, сборная Польши («Локомотив»)

1 матч, 1 голевая передача