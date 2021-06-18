РПЛ — дно? Пока из чемпионата России на Евро не блещет никто (даже иностранцы)

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
16:00Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19:00Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
22:00Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
тв
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
тв
21.06Не началсяСев. Македония
Нидерланды
Группа B
тв
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
тв
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
тв
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
тв
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
тв
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
тв
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
тв
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
тв
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
26
2
Россия
23
3
Финляндия
23
4
Дания
20
Группа A
1
Италия
26
2
Уэльс
24
3
Швейцария
21
4
Турция
20
Группа C
1
Нидерланды
26
2
Украина
23
3
Австрия
23
4
Сев. Македония
20
Группа D
1
Чехия
24
2
Англия
24
3
Хорватия
21
4
Шотландия
21
Группа E
1
Швеция
24
2
Словакия
23
3
Испания
11
4
Польша
10
Группа F
1
Португалия
13
2
Франция
13
3
Германия
10
4
Венгрия
10
18 июня, источник: Чемпионат.com

РПЛ — дно? Пока из чемпионата России на Евро не блещет никто (даже иностранцы)

Есть те, кто даже в заявку на матч не попадает.

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10
фотографий
10
фотографий

На Евро-2020 мы следим не только за сборной России, но и за нашими легионерами. К сожалению, почти никто из них пока на турнире себя не проявил. Кто-то успел отличиться, но со знаком «минус». Есть и те, кто даже в заявку своей сборной на матч не попадает.

Квинси Промес, сборная Нидерландов («Спартак»)

  • 0 матчей
Источник: РИА "Новости"

В первом матче голландцев — против сборной Украины — Промес остался вне заявки. За встречей с австрийцами Квинси наблюдал со скамейки запасных, но на поле так и не появился.

Алекс Крал, сборная Чехии («Спартак»)

  • 2 матча
Источник: AP 2021

Спартаковец начал турнир в стартовом составе. Однако в игре с шотландцами Крал действовал не лучшим образом: часто ошибался в передачах, был малоактивен в отборе. Во второй встрече чехов на турнире (против Хорватии) Алекс вышел на замену и провёл на поле 27 минут.

Никола Влашич, сборная Хорватии (ЦСКА)

  • 2 матча
Источник: РИА "Новости"

Хавбек ЦСКА в обеих встречах на Евро выходил на замену. За отведённое ему на поле время Влашич ничем особенным не запомнился. В общей сложности на счету Николы 66 минут на этом чемпионате Европы.

Деян Ловрен, сборная Хорватии («Зенит»)

  • 1 матч
Источник: РИА "Новости"

Ловрен пропустил первый матч хорватов на турнире, так как залечивал травму. Зато во второй встрече он появился на поле в стартовом составе. И отыграл защитник «Зенита» неудачно: именно Деян «привёз» пенальти в ворота сборной Хорватии, ударив соперника локтем в верховой борьбе.

Джордан Ларссон, сборная Швеции («Спартак»)

  • 0 матчей
Источник: Reuters

Шведы провели два матча на Евро, и ни в одном из них спартаковец не принял участия. В игре с испанцами Джордан остался в запасе, а в матче со сборной Словакии он и вовсе оказался вне заявки.

Маркус Берг, сборная Швеции («Краснодар»)

  • 2 матча
Источник: РИА "Новости"

Экс-форвард «Краснодара», в отличие от Ларссона, сыграл в обеих встречах. Однако сделал это Берг не лучшим образом: в игре с Испанией он не реализовал убойный момент, за что сразу же получил массу хейта в сети.

Виктор Классон, сборная Швеции («Краснодар»)

  • 2 матча
Источник: РИА "Новости"

Классон также сыграл в двух матчах. Правда, оба раза он выходил на замену. В общей сложности Виктор провёл на поле чуть меньше часа, результативными действиями не отметился.

Кристоффер Олссон, сборная Швеции («Краснодар»)

  • 2 матча
Источник: РИА "Новости"

Другой представитель «быков» — Олссон — играл с первых минут как в матче с Испанией, так и в игре против сборной Словакии. Средняя оценка Олссона в этих матчах — 6,3 (по версии WhoScored). Для сравнения: лучший показатель в команде у Александера Исака — 7,8.

Гжегож Крыховяк, сборная Польши («Локомотив»)

  • 1 матч, 1 удаление
Источник: РИА "Новости"

Крыховяк сыграл, пожалуй, хуже всех. Он подставил свою команду в матче со словаками, получив в начале второго тайма красную карточку. К тому моменту счёт был 1:1. Практически сразу после удаления Крыховяка сборная Словакии забила победный мяч.

Мацей Рыбусь, сборная Польши («Локомотив»)

  • 1 матч, 1 голевая передача
Источник: РИА "Новости"

Куда лучше проявил себя Рыбусь. Защитник «Локомотива» вышел в стартовом составе, провёл на поле 74 минуты и отметился результативной передачей. Пока это лучший перформанс среди легионеров РПЛ на чемпионате Европы.

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История чемпионатов Европы
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
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