РПЛ — дно? Пока из чемпионата России на Евро не блещет никто (даже иностранцы)
Есть те, кто даже в заявку на матч не попадает.
Есть те, кто даже в заявку на матч не попадает.
На Евро-2020 мы следим не только за сборной России, но и за нашими легионерами. К сожалению, почти никто из них пока на турнире себя не проявил.
В первом матче голландцев — против сборной Украины — Промес остался вне заявки. За встречей с австрийцами Квинси наблюдал со скамейки запасных, но на поле так и не появился.
Спартаковец начал турнир в стартовом составе. Однако в игре с шотландцами Крал действовал не лучшим образом: часто ошибался в передачах, был малоактивен в отборе. Во второй встрече чехов на турнире (против Хорватии) Алекс вышел на замену и провёл на поле 27 минут.
Хавбек ЦСКА в обеих встречах на Евро выходил на замену. За отведённое ему на поле время Влашич ничем особенным не запомнился. В общей сложности на счету Николы 66 минут на этом чемпионате Европы.
Ловрен пропустил первый матч хорватов на турнире, так как залечивал травму. Зато во второй встрече он появился на поле в стартовом составе. И отыграл защитник «Зенита» неудачно: именно Деян «привёз» пенальти в ворота сборной Хорватии, ударив соперника локтем в верховой борьбе.
Шведы провели два матча на Евро, и ни в одном из них спартаковец не принял участия. В игре с испанцами Джордан остался в запасе, а в матче со сборной Словакии он и вовсе оказался вне заявки.
Классон также сыграл в двух матчах. Правда, оба раза он выходил на замену. В общей сложности Виктор провёл на поле чуть меньше часа, результативными действиями не отметился.
Другой представитель «быков» — Олссон — играл с первых минут как в матче с Испанией, так и в игре против сборной Словакии. Средняя оценка Олссона в этих матчах — 6,3 (по версии WhoScored). Для сравнения: лучший показатель в команде у Александера Исака — 7,8.
Крыховяк сыграл, пожалуй, хуже всех. Он подставил свою команду в матче со словаками, получив в начале второго тайма красную карточку. К тому моменту счёт был 1:1. Практически сразу после удаления Крыховяка сборная Словакии забила победный мяч.
Куда лучше проявил себя Рыбусь. Защитник «Локомотива» вышел в стартовом составе, провёл на поле 74 минуты и отметился результативной передачей. Пока это лучший перформанс среди легионеров РПЛ на чемпионате Европы.