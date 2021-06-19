Сборная Англии сыграла вничью с командой Шотландии в матче чемпионата Европы по футболу

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
16:00Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19:00Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
22:00Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
тв
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
тв
21.06Не началсяСев. Македония
Нидерланды
Группа B
тв
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
тв
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
тв
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
тв
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
тв
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
тв
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
тв
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
тв
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
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Швейцария
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Турция
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Нидерланды
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Украина
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3
Австрия
23
4
Сев. Македония
20
Группа D
1
Чехия
24
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Англия
24
3
Хорватия
21
4
Шотландия
21
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Швеция
24
2
Словакия
23
3
Испания
11
4
Польша
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Группа F
1
Португалия
13
2
Франция
13
3
Германия
10
4
Венгрия
10
00:05 (мск), источник: ТАСС

Сборная Англии сыграла вничью с командой Шотландии в матче чемпионата Европы по футболу

ЛОНДОН, 18 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Англии сыграли вничью с командой Шотландии со счетом 0:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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фотографии

Арена вмещает 90 000 зрителей. Матчи группового этапа чемпионата Европы в Лондоне могут посетить 25% от вместимости стадиона — 22 500 человек. Планируется, что это число будет увеличено к матчам плей-офф. В Лондоне пройдут еще одна встреча группового этапа с участием сборной Англии, два матча 1/8 финала турнира, полуфиналы и финал.

Сборная Англии после двух туров набрала 4 очка и занимает второе место в турнирной таблице группы D. На первой позиции идет команда Чехии (4 очка), третье место занимают хорваты (1), четвертое — шотландцы (1). В 1/8 финала турнира выходят по две команды из всех шести групп, а также четыре лучшие сборные, занявшие третьи места. В последнем туре 22 июня англичане сыграют с чехами, команда Шотландии в тот же день встретится со сборной Хорватии.

Сборная Англии в 10-й раз принимает участие в финальной части Евро, команда дважды завоевывала бронзовые медали (1968, 1996). Шотландцы в третий раз квалифицировались на чемпионат Европы, до этого они ни разу не выходили из группы.

Первым официально признанным Международной федерацией футбола (ФИФА) матчем в истории национальных сборных считается встреча команд Англии и Шотландии, которая прошла в 1872 году и также закончилась со счетом 0:0. На крупных международных турнирах (чемпионаты Европы и мира) англичане и шотландцы встретились во второй раз — до этого они играли друг с другом на чемпионате Европы 1996 года. Та встреча прошла на стадионе «Уэмбли» и завершилась победой англичан (2:0).

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.

Англия
0:0
Первый тайм: 0:0
Шотландия
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ФРГ
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Бельгия
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Дания
Дания
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Германия
Германия
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Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
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