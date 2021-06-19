Сборная Англии сыграла вничью с командой Шотландии в матче чемпионата Европы по футболу

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Арена вмещает 90 000 зрителей. Матчи группового этапа чемпионата Европы в Лондоне могут посетить 25% от вместимости стадиона — 22 500 человек. Планируется, что это число будет увеличено к матчам плей-офф. В Лондоне пройдут еще одна встреча группового этапа с участием сборной Англии, два матча 1/8 финала турнира, полуфиналы и финал.

Сборная Англии после двух туров набрала 4 очка и занимает второе место в турнирной таблице группы D. На первой позиции идет команда Чехии (4 очка), третье место занимают хорваты (1), четвертое — шотландцы (1). В 1/8 финала турнира выходят по две команды из всех шести групп, а также четыре лучшие сборные, занявшие третьи места. В последнем туре 22 июня англичане сыграют с чехами, команда Шотландии в тот же день встретится со сборной Хорватии.

Сборная Англии в 10-й раз принимает участие в финальной части Евро, команда дважды завоевывала бронзовые медали (1968, 1996). Шотландцы в третий раз квалифицировались на чемпионат Европы, до этого они ни разу не выходили из группы.

Первым официально признанным Международной федерацией футбола (ФИФА) матчем в истории национальных сборных считается встреча команд Англии и Шотландии, которая прошла в 1872 году и также закончилась со счетом 0:0. На крупных международных турнирах (чемпионаты Европы и мира) англичане и шотландцы встретились во второй раз — до этого они играли друг с другом на чемпионате Европы 1996 года. Та встреча прошла на стадионе «Уэмбли» и завершилась победой англичан (2:0).