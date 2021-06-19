Лукаку: Они спасли моего друга. Надеюсь, что Дания победит Россию

«Я уважаю игроков. Они спасли моего друга, и то, что они сделали сегодня вечером, было впечатляющим. Они заслуживали большего. Теперь я надеюсь, что они смогут победить Россию, а мы сделаем все возможное, чтобы победить Финляндию», — цитирует Лукаку «Московский комсомолец».