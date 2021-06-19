Португальская жажда реванша. Действующие чемпионы Европы сыграют с немцами в Мюнхене

Матч между сборными Португалии и Германии пройдет в Мюнхене на одноименном стадионе и начнется в 19:00 мск. Обе команды представляют группу F, где также играют французы и венгры. Матч между ними состоится ранее (16:00 мск) на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште, победа гарантирует сборной Франции выход в 1/8 финала.

Евро 2020 Группа F, 19.06.2021, 16:00 Венгрия - Франция -

После первого тура в «группе смерти» лидируют португальцы и действующие чемпионы мира французы. Победитель мундиаля 2014 года сборная Германии, уступившая команде Франции с минимальным счетом (0:1), опережает венгров только из-за разницы забитых и пропущенных мячей. В первом матче Евро сборная Венгрии не смогла удержать нулевую ничью с португальцами, пропустив три мяча в последние десять минут игры (0:3).

Евро 2020 Группа F, 19.06.2021, 19:00 Португалия - Германия -

В официальных матчах португальцы не выигрывали у немцев с начала тысячелетия — последнюю победу они одержали на групповом этапе Евро в 2000 году (3:0). За 21 год соперники играли друг с другом только в финальных стадиях чемпионатов мира и Европы. В последний раз команды встречались на групповом этапе чемпионата мира 2014 года в Бразилии, немцы выиграли со счетом 4:0. Хет-трик оформил Томас Мюллер, который и сейчас является одним из основных игроков команды, еще один мяч забил Матс Хуммельс, автор автогола во встрече с французами.

Евро 2020 Группа E, 19.06.2021, 22:00 Испания - Польша -