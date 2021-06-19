Лондонские нули. Англичане и шотландцы сыграли вничью в матче Евро на «Уэмбли»

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
16:00Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19:00Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
22:00Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
тв
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
тв
21.06Не началсяСев. Македония
Нидерланды
Группа B
тв
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
тв
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
тв
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
тв
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
тв
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
тв
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
тв
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
тв
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
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27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
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1/8 финала
29.06Не начался1E
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1/4 финала
2.07Не началсяW41
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W38
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3.07Не началсяW43
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Словакия
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3
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4
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Португалия
13
2
Франция
13
3
Германия
10
4
Венгрия
10
07:55 (мск), источник: ТАСС

Лондонские нули. Англичане и шотландцы сыграли вничью в матче Евро на «Уэмбли»

ТАСС, 19 июня. Сборная Англии по футболу впервые за 25 лет встретилась в матче группового этапа Евро с шотландцами, но не сумела переиграть противника. Хорваты и чехи также не смогли определить победителя, а единственную победу в первом матче дня в Санкт-Петербурге одержали шведы.

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Сборная Швеции с минимальным счетом обыграла словаков, которые в первом туре победили команду Польши (2:1). Первый тайм выдался равным, однако во второй половине встречи скандинавы заметно прибавили. На 77-й минуте вышедший на замену шведский полузащитник Робин Куайсон ворвался в штрафную, где его сбил вратарь сборной Словакии Мартин Дубравка. Пенальти реализовал Эмиль Форсберг.

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Финальный штурм словакам не удался. За весь матч игроки команды не нанесли ни одного удара в створ ворот сборной Швеции.

«Хорошо иметь четыре очка после двух игр. Мы сыграли семь матчей в этом году и пропустили всего один мяч. Наши атакующие игроки сегодня заслуживали большего, временами они были фантастическими», — сказал главный тренер шведов Янне Андерссон, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Шведы набрали четыре очка и возглавили таблицу группу Е, второе место занимают словаки (три очка), третьими идут испанцы (1), четвертыми — поляки (0). 19 июня сборные Польши и Испании встретятся на Олимпийском стадионе в Севилье. В случае поражения поляки лишатся шансов на выход в плей-офф.

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«Кровавый» пенальти

Возможность досрочно выйти в 1/8 финала упустила сборная Чехии, сыгравшая в Глазго вничью с хорватами (1:1). Чехи открыли счет в первом тайме: при подаче углового защитник «Зенита» Деян Ловрен разбил нос нападающему Патрику Шику. Только вмешательство системы видеоассистента рефери (VAR) позволило испанскому судье Карлосу дель Серро Гранде назначить пенальти.

Арбитр позволил исполнить 11-метровый Шику, у которого не останавливалось кровотечение. Нападающий успешно реализовал пенальти и с тремя мячами возглавил список лучших бомбардиром турнира.

Хорваты сравняли счет через две минуты после перерыва благодаря хорошему удару Ивана Перишича в дальний угол.

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«Есть четкие правила: когда идет кровотечение, арбитр обязан сделать так, чтобы оно было остановлено за пределами футбольного поля. Игрок после этого выходит только с разрешения арбитра, а резервный арбитр должен убедиться в том, что кровотечение остановлено, — сказал ТАСС бывший арбитр Международной федерации футбола Алексей Николаев. — И еще один очень важный момент — экипировка футболиста должна быть абсолютно чистой. В этой ситуации допущена определенная ошибка арбитром матча».

В главном матче дня на «Уэмбли» встречались команды Англии и Шотландии. Англичане считались фаворитами игры, однако шотландцы сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности. Но и сами они забить сборной Англии не сумели, встреча завершилась со счетом 0:0.

Команды повторили результат матча 1872 года, который признан Международной федерацией футбола (ФИФА) первой в истории встречей национальных сборных.

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Сборная Англии после двух туров набрала 4 очка и занимает второе место в турнирной таблице группы D. На первой позиции идет команда Чехии (4 очка), третье место занимают хорваты (1), четвертое — шотландцы (1).

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