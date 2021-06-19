Лондонские нули. Англичане и шотландцы сыграли вничью в матче Евро на «Уэмбли»

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Сборная Швеции с минимальным счетом обыграла словаков, которые в первом туре победили команду Польши (2:1). Первый тайм выдался равным, однако во второй половине встречи скандинавы заметно прибавили. На 77-й минуте вышедший на замену шведский полузащитник Робин Куайсон ворвался в штрафную, где его сбил вратарь сборной Словакии Мартин Дубравка. Пенальти реализовал Эмиль Форсберг.

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Финальный штурм словакам не удался. За весь матч игроки команды не нанесли ни одного удара в створ ворот сборной Швеции.

«Хорошо иметь четыре очка после двух игр. Мы сыграли семь матчей в этом году и пропустили всего один мяч. Наши атакующие игроки сегодня заслуживали большего, временами они были фантастическими», — сказал главный тренер шведов Янне Андерссон, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Шведы набрали четыре очка и возглавили таблицу группу Е, второе место занимают словаки (три очка), третьими идут испанцы (1), четвертыми — поляки (0). 19 июня сборные Польши и Испании встретятся на Олимпийском стадионе в Севилье. В случае поражения поляки лишатся шансов на выход в плей-офф.

«Кровавый» пенальти

Возможность досрочно выйти в 1/8 финала упустила сборная Чехии, сыгравшая в Глазго вничью с хорватами (1:1). Чехи открыли счет в первом тайме: при подаче углового защитник «Зенита» Деян Ловрен разбил нос нападающему Патрику Шику. Только вмешательство системы видеоассистента рефери (VAR) позволило испанскому судье Карлосу дель Серро Гранде назначить пенальти.

Арбитр позволил исполнить 11-метровый Шику, у которого не останавливалось кровотечение. Нападающий успешно реализовал пенальти и с тремя мячами возглавил список лучших бомбардиром турнира.

Хорваты сравняли счет через две минуты после перерыва благодаря хорошему удару Ивана Перишича в дальний угол.

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«Есть четкие правила: когда идет кровотечение, арбитр обязан сделать так, чтобы оно было остановлено за пределами футбольного поля. Игрок после этого выходит только с разрешения арбитра, а резервный арбитр должен убедиться в том, что кровотечение остановлено, — сказал ТАСС бывший арбитр Международной федерации футбола Алексей Николаев. — И еще один очень важный момент — экипировка футболиста должна быть абсолютно чистой. В этой ситуации допущена определенная ошибка арбитром матча».

В главном матче дня на «Уэмбли» встречались команды Англии и Шотландии. Англичане считались фаворитами игры, однако шотландцы сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности. Но и сами они забить сборной Англии не сумели, встреча завершилась со счетом 0:0.

Команды повторили результат матча 1872 года, который признан Международной федерацией футбола (ФИФА) первой в истории встречей национальных сборных.

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