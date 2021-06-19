Дмитрий Черышев: Головин передерживает мяч, он не играет в коллективную игру
Российский футбольный тренер Дмитрий Черышев высказался об уровне игры полузащитника сборной России Александра Головина на чемпионате Европы.
Российский футбольный тренер Дмитрий Черышев высказался об уровне игры полузащитника сборной России Александра Головина на чемпионате Европы.
— Мне сейчас Головин нравится намного меньше, чем раньше. Головин на чемпионате мира выглядел более мобильным, чем сейчас. Мне не нравится, что он сейчас очень много берет мяч на себя и не играет в коллективную игру. Со стороны это сильно бросается. В
Сборная России в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы сыграет с Данией. Матч запланирован на 21 июня в Копенгагене и начнется в 22:00 по московскому времени.