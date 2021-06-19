Дмитрий Черышев: Головин передерживает мяч, он не играет в коллективную игру

— Мне сейчас Головин нравится намного меньше, чем раньше. Головин на чемпионате мира выглядел более мобильным, чем сейчас. Мне не нравится, что он сейчас очень много берет мяч на себя и не играет в коллективную игру. Со стороны это сильно бросается. В каких-то моментах он передерживает мяч, — сказал Черышев в эфире Ночной студии «Матч ТВ».