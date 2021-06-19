В России закрываются спортивные площадки, но не Евро. Простите, но это лицемерие
Размышления из Петербурга, где на
Размышления из Петербурга, где на
В день матча Швеция — Словакия в Петербурге стало настолько солнечно, что стюардов чаще спрашивали не про центр выдачи паспортов болельщика, а про то, где же купить кепку. Классическое лето в парке у стадиона: раздетые до плавок люди загорали у открытой воды, мамы кормили малышей бургерами, детские голоса звучали со стороны парка аттракционов.
Добавляем футбол. Сонный матч ещё не значил сонливый день.
Так здорово — что хочется забыться.
Но в этот раз у меня не получилось, хотя очень хотелось. И это размышления не обиженного на
❌ В Москве закрыли
❌ Там же, в Москве, до сих пор запрещены детские и спортивные площадки. То есть тренироваться можно либо дома, либо на даче, либо, если повезёт, на площадке собственного жилого комплекса. Если же заметили, как ты одиноко тянешься или подтягиваешься, — штраф;.
❌ Что в Тульской области, в ночь перед открытием, отменили музыкальный фестиваль «Дикая мята»;
❌ Что отовсюду слышно про обязательную вакцинацию и видно страшную статистику, что заболевших всё больше, а мест в больницах всё меньше.
Нет, это не обида на то, что нам нельзя, а им можно. Я как раз в Петербурге. Хожу на футбол. Пью пиво на
Но когда остановился и посмотрел на весь этот праздничный темп чуть со стороны, стало страшно. Что этот Евро закончат любой ценой. Что свобода исключительно для футбольных болельщиков может обернуться общей и долгой несвободой. Что двойные стандарты — это недобрый путь. И футбол, такой яркий и добрый чемпионат Европы в нём замешан.
Евгений Марков