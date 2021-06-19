В России закрываются спортивные площадки, но не Евро. Простите, но это лицемерие

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
16:00Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19:00Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
22:00Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
тв
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
тв
21.06Не началсяСев. Македония
Нидерланды
Группа B
тв
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
тв
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
тв
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
тв
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
тв
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
тв
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
тв
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
тв
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
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Финляндия
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Дания
20
Группа A
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Италия
26
2
Уэльс
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3
Швейцария
21
4
Турция
20
Группа C
1
Нидерланды
26
2
Украина
23
3
Австрия
23
4
Сев. Македония
20
Группа D
1
Чехия
24
2
Англия
24
3
Хорватия
21
4
Шотландия
21
Группа E
1
Швеция
24
2
Словакия
23
3
Испания
11
4
Польша
10
Группа F
1
Португалия
13
2
Франция
13
3
Германия
10
4
Венгрия
10
11:26 (мск), источник: Чемпионат.com

В России закрываются спортивные площадки, но не Евро. Простите, но это лицемерие

Размышления из Петербурга, где на фан-зоне запретили еду и напитки. Но не алкоголь.

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12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

В день матча Швеция — Словакия в Петербурге стало настолько солнечно, что стюардов чаще спрашивали не про центр выдачи паспортов болельщика, а про то, где же купить кепку. Классическое лето в парке у стадиона: раздетые до плавок люди загорали у открытой воды, мамы кормили малышей бургерами, детские голоса звучали со стороны парка аттракционов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Добавляем футбол. Сонный матч ещё не значил сонливый день. Ярко-жёлтые шведы, переходящие на русский язык словаки, проход с флагами, объятия и совместные фото. Волонтёры бросали дела, срывали с себя маски и бежали к шведам: «Давайте сфотографируемся!» Все такие радостные и счастливые. И это в очень позитивном окружении, когда каждый день видим не пустые европейские стадионы. Когда шотландцы бузят в Лондоне. Итальянцы обнимаются с турками. Болельщики шутят над корреспондентами в прямых эфирах. А финт Черчесова со стеклянными бутылками колы обсуждают больше, чем финты политических вождей.

Так здорово — что хочется забыться.

Источник: Reuters

Но в этот раз у меня не получилось, хотя очень хотелось. И это размышления не обиженного на что-то там журналиста, а человека, который утром узнал, а точнее сопоставил весёлый евроугар с тем, что:

❌ В Москве закрыли фан-зону для просмотра матчей Евро: большую территорию на открытом воздухе в «Лужниках», где собирались люди с флагами сборной России; где их просили носить маски; где народу не было тесно и при большом желании можно было смотреть футбол на безопасном расстоянии. Даже когда играла Россия вечером!

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❌ Там же, в Москве, до сих пор запрещены детские и спортивные площадки. То есть тренироваться можно либо дома, либо на даче, либо, если повезёт, на площадке собственного жилого комплекса. Если же заметили, как ты одиноко тянешься или подтягиваешься, — штраф;.

❌ Что в Тульской области, в ночь перед открытием, отменили музыкальный фестиваль «Дикая мята»;

❌ Что отовсюду слышно про обязательную вакцинацию и видно страшную статистику, что заболевших всё больше, а мест в больницах всё меньше.

Вы и без меня знаете, что заставка этого лета в России сгущается и обрастает чёрно-серыми облаками — как первые кадры последних эпизодов «Гарри Поттера». И тем контрастнее видеть, что Евро-2020 в Петербурге даёт не право, а отсрочку на ограничения. Если в другом культурном городе, где Евро не проходит, нельзя дотрагиваться до брусьев, то в Петербурге волонтёры протягивают пятёру, чтобы толпа по ним ударила. Если в Москве фан-зону закрывают, то в Петербурге всё на месте: только запретили продавать еду и напитки, но почему-то не пиво. Музыкальному фестивалю на два дня жить нельзя, а турниру на месяц можно.

Нет, это не обида на то, что нам нельзя, а им можно. Я как раз в Петербурге. Хожу на футбол. Пью пиво на фан-зоне. И смотрю все матчи так жадно, что боюсь пропустить хотя бы опасный момент. А ещё братаюсь с иностранцами и обрастаю подписками в «инстаграме» из Европы. И стараюсь не думать о грустном.

Источник: РИА "Новости"

Но когда остановился и посмотрел на весь этот праздничный темп чуть со стороны, стало страшно. Что этот Евро закончат любой ценой. Что свобода исключительно для футбольных болельщиков может обернуться общей и долгой несвободой. Что двойные стандарты — это недобрый путь. И футбол, такой яркий и добрый чемпионат Европы в нём замешан.

Евгений Марков

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Германия
Германия
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Чехия
Чехия
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Франция
Франция
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Англия
Англия
2004
Португалия
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Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2012
Польша/Украина
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Испания
Испания
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Италия
Италия
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Португалия
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Германия
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