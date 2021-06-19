Французский арбитр Тюрпен назначен на матч сборных России и Дании на Евро
ТАСС, 19 июня. Арбитр Клеман Тюрпен из Франции обслужит встречу третьего тура групповой стадии чемпионата Европы по футболу между сборными России и Дании. Об этом сообщает
ТАСС, 19 июня. Арбитр Клеман Тюрпен из Франции обслужит встречу третьего тура групповой стадии чемпионата Европы по футболу между сборными России и Дании. Об этом сообщает
Помогать ему будут соотечественники Николя Дано и Сириль Грингор. Резервным судьей назначен швейцарец Сандро Шерер, за систему видеоассистента рефери (VAR) будет отвечать француз Франсуа Летесье.
Матч пройдет в Копенгагене 21 июня, начало — 22:00 мск.