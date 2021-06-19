Матыцин надеется, что сборная России прибавит в качестве игры на Евро

Сборная России после двух матчей набрала три очка и занимает второе место в таблице группы B. В следующем матче россияне 21 июня сыграют с датчанами в Копенгагене, встреча начнется в 22:00 мск.

«[Ожидания] от матча с датчанами — только надежда на победу, думаю, что такой же настрой у футболистов и тренерского штаба, — сказал Матыцин. — Сейчас тот случай, когда отступать уже некуда, будем верить в команду. Несмотря на сложности, которые испытывала сборная в первых матчах, надеюсь, они будут преодолены, и мы наконец увидим красивую игру с хорошим результатом».