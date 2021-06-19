«Ваши ожидания — ваши проблемы». России было достаточно ничьей, но она снова провалилась

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
16:00Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19:00Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
22:00Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
тв
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
тв
21.06Не началсяСев. Македония
Нидерланды
Группа B
тв
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
тв
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
тв
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
тв
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
тв
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
тв
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
тв
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
тв
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
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Группа B
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Бельгия
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Россия
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Финляндия
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Дания
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Италия
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2
Уэльс
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3
Швейцария
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Турция
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Нидерланды
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Украина
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3
Австрия
23
4
Сев. Македония
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Группа D
1
Чехия
24
2
Англия
24
3
Хорватия
21
4
Шотландия
21
Группа E
1
Швеция
24
2
Словакия
23
3
Испания
11
4
Польша
10
Группа F
1
Португалия
13
2
Франция
13
3
Германия
10
4
Венгрия
10
12:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ваши ожидания — ваши проблемы». России было достаточно ничьей, но она снова провалилась

Великая фраза Аршавина родилась именно после поражения от Греции.

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Источник: РИА "Новости"

Уже в понедельник, 21 июня, сборная России проведёт свой третий матч на чемпионате Европы — 2020. Она впервые за 13 лет может пробиться в плей-офф. Для этого достаточно сыграть вничью в Дании. Страшно представить, но в XXI веке мы лишь раз выходили из группы на Евро — зато сразу дошли до медалей.

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Хотя сколько уже было этих «достаточно» в нашей не такой уж и длинной российской футбольной истории (пока абстрагируемся от времён Советского Союза)! Что первое приходит на память? Достаточно не проиграть Бельгии на ЧМ-2002, достаточно сыграть вничью со Словенией при отборе на ЧМ-2010, достаточно не уступить Греции на Евро-2012. На последнем случае остановимся поподробнее.

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Команда Дика Адвоката эффектно и эффективно начала тот чемпионат, разгромив крепкую сборную Чехии — 4:1. Дошло до того, что россиян принялись называть тёмной лошадкой чемпионата, а букмекеры включили команду в топ-5 претендентов на трофей. Затем последовала ничья с Польшей — хозяином турнира. Достойный результат.

Перед последним туром сборная России с четырьмя очками возглавляла турнирную таблицу группы А. В активе чехов было 3 балла, у поляков — 2, у греков — 1. При нынешней системе россияне уже праздновали бы выход в плей-офф, все отправились бы на Никольскую, но тогда конкуренция была жёстче, всего 16 команд в финальной стадии (может, вернёмся, УЕФА?) Чтобы попасть в топ-8, подопечным Адвоката достаточно было не проиграть грекам, которых четырьмя годами ранее уже обыгрывали — 1:0 благодаря знаменитому голевому пасу через себя от Сергея Семака.

Словом, ничто не предвещало беды. Болельщики и эксперты были уверены в успешном результате для сборной России.

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«Мы явно сильнее Греции: каждый игрок и на каждой позиции. Не верю в то, что возможен какой-то сбой в этом матче с нашей стороны. Не сомневаюсь, что выйдем из группы. Мне нравится, как играет на Евро Аршавин. В чемпионате-то он был неузнаваем, а здесь выглядит достойно», — говорил экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин.

Состав у нас подобрался практически оптимальный, неожиданностью стало только появление в основе Дениса Глушакова. До того момента он на Евро-2012 не провёл ни минуты.

Всё дело в простуде Константина Зырянова, который проводил последний турнир в международной карьере.

В воротах Малафеев, линия защиты Анюков — Игнашевич — А. Березуцкий — Жирков. В полузащите компанию Глушакову составляли Денисов, Широков и Дзагоев. В нападении знаменитая питерская связка Аршавин — Кержаков. Именно после того турнира появился неологизм kerzhakoved — Александр уж очень часто мазал, и эта встреча не стала исключением. Третий матч подряд на лавке начинал Роман Спящий гигант Павлюченко. В матче с Чехией у него гол и результативная передача.

У греков, кстати, на замену вышел в концовке матча вечно подающий надежды Сотириос Нинис. Сейчас ему 31 год и играет за «Волос» — команду второй по статусу лиги страны.

А затем стартовал матч. Первого момента пришлось ждать всего пару минут, но у Аршавина мяч срезался с ноги. Вот первый тайм и получился под стать — каким-то кривым, косым, недоделанным. Греки сосредоточились на игре вторым номером, а нашим всё время чего-то не хватало — то последнего паса, то точного удара, да и процент брака оказался выше обычного. Первое время очень активен на своём фланге был Юрий, тогда ещё не Валентинович, Жирков. В одном из моментов он обыграл пару греков, вошёл в штрафную и прострелил — никто не отозвался на передачу. Пару неплохих возможностей упустил Кержаков. В таком ключе встреча собиралась уйти не перерыв, как вдруг забили греки.

Ввод мяча из аута — Игнашевич неудачно играет головой, Жирков не успевает его подстраховать, а Георгиос Карагунис прошивает Малафеева. В теории Вячеслав, который на том турнире был первым номером сборной, мог потащить.

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На второй тайм не вышел Кержаков, запоровший все свои шансы. По ходу матча у нас на замены вышли Павел Погребняк и Марат Измайлов. Безрезультатно. Греки были гораздо ближе к тому, чтобы забить второй — после одного из штрафных ворота Малафеева спасла лишь штанга.

И всё же один хороший момент, чтобы сравнять счёт, сборная России создала. На 84-й минуте Аршавин мягко навесил в штрафную, где на опережение играл не Павлюченко, не Погребняк, а Дзагоев, которому в ту пору предрекали переезд в Европу. Алан бил в дальний угол, но чуть не попал.

Удары по воротам — 25−5 в пользу сборной России, но лишь считаное их число заканчивалось опасными моментами. Поражение и вылет. Как всегда, тут же появились классические русские вопросы — кто виноват и что делать.

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«Это не катастрофа. Я не хочу оправдываться и говорить, что это случайность. Футбол есть футбол, к этому нужно относиться нормально. Без поражений не бывает побед. Мы построили очень неплохую сборную, она действительно неплохо играла сегодня. Но некая помарка, которая случилась в конце первого тайма, смазала всю игру. Кто виноват? Считайте, что я. Ведь это я отвечал за весь процесс», — подводил итоги турнира президент РФС Сергей Фурсенко.

Cборной России нужно было набрать только одно очко, она шла фаворитом группы. Но оказалась лишь третьей. С первого места вышла разгромленная ранее нами Чехия, со второго — Греция.

«Снова проявился русский менталитет — мы не можем собраться на решающую игру. Все прекрасно помнят стыковые матчи на чемпионате мира со Словенией, то же самое произошло и сейчас. У греков виден был настрой — у всех озлобленный вид, а у наших футболистов были добрые лица. Трудно так сразу сказать почему», — говорил Александр Тарханов.

Затем капитан команды Андрей Аршавин произнёс легендарную фразу «Ваши ожидания — ваши проблемы». Как впоследствии оказалось, слова были адресованы депутату ГД РФ Антону Белякову. Футболист в это время не знал, что его снимают.

Пересмотрел ли Андрей Сергеевич со временем свою позицию?

«Жалею ли я об этих словах сейчас? В его адрес — нет. На мой взгляд, это мерзкий человек, который хотел выставить себя за народ. Обычно народ у нас не любит депутатов, а в тот раз почему-то решил его поддержать. Я сделал то, что я сделал, поэтому ничего бы не поменял», — сказал Аршавин в интервью «Матч ТВ».

Футбол

Евро 2020
Группа B, 21.06.2021, 22:00

Россия-Дания-

Хотя один плюс в неудачном результате можно найти. После триумфального Евро-2008 было несколько случаев, когда новорождённых мальчиков называли Гусами. Теперь же никто и никого не называл Диком.

Может быть, уже послезавтра появится больше Станиславов, Артёмов, Рифатов? Сборная Дании пока что видится явным фаворитом, хоть и не имеет на своём счету турнирных баллов. Зато у неё есть поставленная игра и комбинационный футбол. Не каждая команда может наносить по воротам Бельгии более 20 ударов. В матче второго круга бельгийцы по-настоящему отскочили от скандинавов.

В таких матчах, где есть явный фаворит и явный аутсайдер (особенно на фоне наших травм и невразумительной игры) часто что-то идёт не по сценарию. Как будет теперь? И будет очень весело (вряд ли нам), если команда с тремя очками в группе выйдет в плей-офф.

Иван Уральский

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Германия
Германия
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Англия
Англия
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Португалия
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Португалия
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Чехия
Чехия
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Нидерланды
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