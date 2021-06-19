«Ваши ожидания — ваши проблемы». России было достаточно ничьей, но она снова провалилась
Великая фраза Аршавина родилась именно после поражения от Греции.
Великая фраза Аршавина родилась именно после поражения от Греции.
Уже в понедельник, 21 июня, сборная России проведёт свой третий матч на чемпионате Европы — 2020. Она впервые за 13 лет может пробиться в
Хотя сколько уже было этих «достаточно» в нашей не такой уж и длинной российской футбольной истории (пока абстрагируемся от времён Советского Союза)! Что первое приходит на память? Достаточно не проиграть Бельгии на ЧМ-2002, достаточно сыграть вничью со Словенией при отборе на ЧМ-2010, достаточно не уступить Греции на Евро-2012. На последнем случае остановимся поподробнее.
Команда Дика Адвоката эффектно и эффективно начала тот чемпионат, разгромив крепкую сборную Чехии — 4:1. Дошло до того, что россиян принялись называть тёмной лошадкой чемпионата, а букмекеры включили команду в топ-5 претендентов на трофей. Затем последовала ничья с Польшей — хозяином турнира. Достойный результат.
Перед последним туром сборная России с четырьмя очками возглавляла турнирную таблицу группы А. В активе чехов было 3 балла, у поляков — 2, у греков — 1. При нынешней системе россияне уже праздновали бы выход в
Словом, ничто не предвещало беды. Болельщики и эксперты были уверены в успешном результате для сборной России.
«Мы явно сильнее Греции: каждый игрок и на каждой позиции. Не верю в то, что возможен
Состав у нас подобрался практически оптимальный, неожиданностью стало только появление в основе Дениса Глушакова. До того момента он на Евро-2012 не провёл ни минуты.
Всё дело в простуде Константина Зырянова, который проводил последний турнир в международной карьере.
У греков, кстати, на замену вышел в концовке матча вечно подающий надежды Сотириос Нинис. Сейчас ему 31 год и играет за «Волос» — команду второй по статусу лиги страны.
А затем стартовал матч. Первого момента пришлось ждать всего пару минут, но у Аршавина мяч срезался с ноги. Вот первый тайм и получился под стать —
Ввод мяча из аута — Игнашевич неудачно играет головой, Жирков не успевает его подстраховать, а Георгиос Карагунис прошивает Малафеева. В теории Вячеслав, который на том турнире был первым номером сборной, мог потащить.
На второй тайм не вышел Кержаков, запоровший все свои шансы. По ходу матча у нас на замены вышли Павел Погребняк и Марат Измайлов. Безрезультатно. Греки были гораздо ближе к тому, чтобы забить второй — после одного из штрафных ворота Малафеева спасла лишь штанга.
И всё же один хороший момент, чтобы сравнять счёт, сборная России создала. На 84-й минуте Аршавин мягко навесил в штрафную, где на опережение играл не Павлюченко, не Погребняк, а Дзагоев, которому в ту пору предрекали переезд в Европу. Алан бил в дальний угол, но чуть не попал.
Удары по воротам — 25−5 в пользу сборной России, но лишь считаное их число заканчивалось опасными моментами. Поражение и вылет. Как всегда, тут же появились классические русские вопросы — кто виноват и что делать.
«Это не катастрофа. Я не хочу оправдываться и говорить, что это случайность. Футбол есть футбол, к этому нужно относиться нормально. Без поражений не бывает побед. Мы построили очень неплохую сборную, она действительно неплохо играла сегодня. Но некая помарка, которая случилась в конце первого тайма, смазала всю игру. Кто виноват? Считайте, что я. Ведь это я отвечал за весь процесс», — подводил итоги турнира президент РФС Сергей Фурсенко.
Cборной России нужно было набрать только одно очко, она шла фаворитом группы. Но оказалась лишь третьей. С первого места вышла разгромленная ранее нами Чехия, со второго — Греция.
«Снова проявился русский менталитет — мы не можем собраться на решающую игру. Все прекрасно помнят стыковые матчи на чемпионате мира со Словенией, то же самое произошло и сейчас. У греков виден был настрой — у всех озлобленный вид, а у наших футболистов были добрые лица. Трудно так сразу сказать почему», — говорил Александр Тарханов.
Пересмотрел ли Андрей Сергеевич со временем свою позицию?
«Жалею ли я об этих словах сейчас? В его адрес — нет. На мой взгляд, это мерзкий человек, который хотел выставить себя за народ. Обычно народ у нас не любит депутатов, а в тот раз
Хотя один плюс в неудачном результате можно найти. После триумфального Евро-2008 было несколько случаев, когда новорождённых мальчиков называли Гусами. Теперь же никто и никого не называл Диком.
Может быть, уже послезавтра появится больше Станиславов, Артёмов, Рифатов? Сборная Дании пока что видится явным фаворитом, хоть и не имеет на своём счету турнирных баллов. Зато у неё есть поставленная игра и комбинационный футбол. Не каждая команда может наносить по воротам Бельгии более 20 ударов. В матче второго круга бельгийцы
В таких матчах, где есть явный фаворит и явный аутсайдер (особенно на фоне наших травм и невразумительной игры) часто
Иван Уральский