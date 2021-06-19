«Пример двойных стандартов и русофобии». Почему наших болельщиков не пустят в Данию

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
16:00Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19:00Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
22:00Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
тв
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
тв
21.06Не началсяСев. Македония
Нидерланды
Группа B
тв
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
тв
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
тв
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
тв
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
тв
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
тв
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
тв
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
тв
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
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Сев. Македония
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24
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Хорватия
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4
Шотландия
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Словакия
23
3
Испания
11
4
Польша
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1
Португалия
13
2
Франция
13
3
Германия
10
4
Венгрия
10
13:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Пример двойных стандартов и русофобии». Почему наших болельщиков не пустят в Данию

Разбираем ситуацию вокруг допуска россиян на матч в Копенгагене.

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Источник: Спорт-Экспресс

С чего все началось

В начале июня стало известно, что Дания не собирается впускать в страну болельщиков из России на матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 (21 июня). Датский МИД не стал делать исключения для россиян, хотя федерация футбола страны просила об этом. Кроме того, РФС отправлял в УЕФА письмо, в котором выразил обеспокоенность ситуацией. По данным «СЭ», билеты на игру приобрели около 2500 наших болельщиков.

«Общероссийская общественная организация “Российский футбольный союз” крайне обеспокоена ситуацией вокруг невозможности допуска болельщиков сборной России на игру группового этапа Евро-2020 в Дании, которые приобрели билеты на матч. Просим вас оперативно изучить возможность допуска болельщиков на матч и предложить механизм решения проблемы», — говорится в письме за подписью генерального секретаря РФС Александра Алаева.

Причина — в правилах въезда в страну, точнее в коронавирусных ограничениях

На сайте МИД Дании в разделе, посвященном правилам въезда для иностранцев (ссылка есть в памятке на сайте УЕФА), указано, что для прибывающих из России нужна уважительная причина. Тем, у кого ее нет, может быть отказано в пересечении датской границы. Среди уважительных причин — некоторые виды бизнес-поездок, учеба, семейные обстоятельства. Посещение футбольного матча — это развлечение, так что в этот список оно не входит.

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«На покупателей билетов возлагается ответственность за проверку эпидемиологической ситуации в той стране, куда они отправляются», — цитата из новости от 31 мая о том, что в продажу поступила последняя партия билетов на Евро-2020.

«Пожалуйста, учитывайте ограничения на пересечение границы и усиленные меры контроля, действующие в момент поездки. Для обладателей билетов послаблений не предусмотрено. В числе таких мер может быть обязательный карантин, предъявление негативного теста на COVID-19, ограничение срока пребывания в стране и прочее. В некоторых случаях въезд в принимающую страну может быть закрыт вовсе», — это цитата из памятки для зрителей с сайта УЕФА.

Почему бельгийцы и финны посетили Копенгаген?

На матчах сборной Дании были выездные болельщики — около полутора тысяч финнов и около трех тысяч бельгийцев.

Граждан Бельгии и Финляндии эти ограничения касаются косвенно. Финляндия вообще входит в так называемый желтый список стран, так что им нужно было лишь сдать тест после прилета. Бельгийцам нужно было отсидеть обязательный десятидневный карантин, но только в том случае, если они не вакцинированы.

В случае с Россией все сложнее. В страны Шенгенской зоны без карантина пускают лишь тех, кто привился одной из зарегистрированных в ЕС вакцин: например, BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Российские вакцины («Спутник V», «ЭпиВакКорона») пока в этот список не входят. Плюс Россия все еще находится в «оранжевой» зоне датчан, так что въезжающим туда из нашей страны придется отбывать десятидневный карантин.

Какова ситуация с ковидом в Дании?

Футбол

Евро 2020
Группа B, 21.06.2021, 22:00

Россия-Дания-

Все гораздо лучше, чем в большинстве стран Евро. 18 июня в Дании было выявлено всего 203 новых коронавирусных больных (наименьший показатель с сентября) и не зарегистрировано ни одной смерти от ковида. Если на игре 1-го тура с Финляндией стадион «Паркен» посетили лишь 13 790 болельщиков (33 процента от общей вместимости), то на матч с Бельгией квоту подняли до 65 процентов (23 395 зрителей). На игре со сборной России ожидается до 25 тысяч болельщиков (при максимальной вместимости стадиона в 38 тысяч). В субботу на сайте УЕФА в свободную продажу поступят около 10 тысяч билетов.

Масочный режим остается только в общественном транспорте, хотя и на стадионе просят надевать маски. Но на «Паркене» все не так строго, как на «Газпром Арене», где стюарды перекрывают видимость всем отказникам. В Дании каждые три дня проводится бесплатное тестирование граждан, причем результат — уже через несколько минут, а не через сутки.

Компенсируют ли болельщикам деньги?

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин за день до старта Евро в интервью «СЭ» пообещал, что болельщикам вернут средства за билеты.

Правообладатель турнира — УЕФА. Сваливать решение проблемы на российские власти необоснованно. Конечно, УЕФА предоставит денежную компенсацию тем, кто захочет вернуть билеты. В этом сомнений нет. Мы обсуждаем и другие компенсационные механизмы, но окончательного решения еще нет.
Алексей Сорокин

Что говорят в посольстве России?

В пятницу посольство Российской Федерации в Дании потребовало допустить российских болельщиков на матч чемпионата Европы по футболу в Копенгагене.

— Нынешняя ситуация с российскими болельщиками — яркий пример двойных стандартов и русофобии официального Копенгагена, — говорится в заявлении посольства. — Вызывает большие сомнения способность Дании принимать у себя международные спортивные мероприятия, которые, по своей сути, должны оставаться вне политики.

Настоятельно требуем исключить какие-либо ограничения в отношении наших болельщиков и обеспечить их доступ на матчи Евро-2020, в том числе между сборными России и Дании 21 июня.
Посольство РФ в Дании

Что датчане думают об этой ситуации?

Начальник отдела чрезвычайных ситуаций копенгагенской полиции Питер Даль рад, что российских фанатов на игре не будет:

— Российские болельщики — это что-то другое. Скорее всего, они не приедут, что нам немного облегчит жизнь, — цитирует Даля B.T. — Опыт говорит о том, что российские болельщики несколько более энергичны. Нередко у них возникает желание поучаствовать в беспорядках и драках. Они бы дали о себе знать, если бы приехали в Копенгаген.

Что будет, если болельщики все-таки приедут на границу?

Путешествовать в Данию пока нельзя — на всех сайтах написано, что въезд в страну с туристической целью сейчас закрыт. Если вы все-таки собираетесь прилететь, то на границе вас не пустят пограничники и, скорее всего, отправят обратно тем же рейсом.

А купить билеты на самолет можно — к примеру, 20 июня есть рейсы в Копенгаген как из Москвы, так и из Санкт-Петербурга. Но они — для тех, у кого есть уважительная причина на посещение Дании.

Будут ли на матче поддерживать Россию?

Корреспондент датского таблоида B.T. Фарзам Аболхоссейни поделился своим мнением о ситуации.

— Российских болельщиков не пустят в Данию на границе, — сказал он. — Въезжающие из стран «оранжевой» зоны должны иметь весомую причину на посещение Дании, но матч Евро-2020 не является таковой. Конечно, из-за этого поддержка российской сборной пострадает, но я уверен: болельщики из вашей страны посетят игру. В Дании живет достаточно русских, и у них нет никаких ограничений. Точное число вам назвать не могу, но предполагаю, что несколько сотен.

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