Заболотный: Российские футболисты испытывали в Петербурге дискомфорт из-за коронавируса

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«Подготовка от переноса тренировок не меняется, но в Питере было немного тяжеловато, однако время такое сейчас, пандемия. Поэтому мы там немного закрыты были, и в этом был тонкий психологический момент. Но все равно ребята все справляются, и всегда есть чем заняться», — сказал Заболотный.

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Футбол Евро 2020 Группа B, 21.06.2021, 22:00 Россия - Дания -

В первом матче чемпионата Европы, который состоялся 12 июня, российские футболисты в Санкт-Петербурге проиграли бельгийцам со счетом 0:3, а 16 июня там же обыграли команду Финляндии — 1:0. Заключительный матч группового этапа против датчан россияне проведут 21 июня в Копенгагене.

«Сложно объяснить нашу результативность, — продолжил Заболотный. — Это не только у нашей сборной так получается. Но команда всегда тренирует реализацию, тут как сложится игра. Сейчас мы нарабатываем схему с двумя форвардами, у нас много наработок, все в Копенгагене будет зависеть от хода матча».