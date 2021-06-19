Заболотный: Российские футболисты испытывали в Петербурге дискомфорт из-за коронавируса
НОВОГОРСК /Московская область/, 19 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу, находясь в
НОВОГОРСК /Московская область/, 19 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу, находясь в
«Подготовка от переноса тренировок не меняется, но в Питере было немного тяжеловато, однако время такое сейчас, пандемия. Поэтому мы там немного закрыты были, и в этом был тонкий психологический момент. Но все равно ребята все справляются, и всегда есть чем заняться», — сказал Заболотный.
В первом матче чемпионата Европы, который состоялся 12 июня, российские футболисты в
«Сложно объяснить нашу результативность, — продолжил Заболотный. — Это не только у нашей сборной так получается. Но команда всегда тренирует реализацию, тут как сложится игра. Сейчас мы нарабатываем схему с двумя форвардами, у нас много наработок, все в Копенгагене будет зависеть от хода матча».
По решению тренерского штаба сборная России проведет 20 июня тренировку не в Копенгагене, а на базе в подмосковном Новогорске, после чего отправится в Данию.