Кузяев уверен, что датчане с первых минут матча с россиянами устроят сумасшедший прессинг

Встреча команд пройдет 21 июня в Копенгагене, начало — 22:00 мск. Россияне занимают второе место в группе В с тремя очками, датчане идут последними без набранных баллов.

«Мы в предвкушении матча с командой Дании и с нетерпением ждем этой игры, — сказал Кузяев. — Считаю, что нам не нужно отсиживаться в обороне, надо действовать смелее. Думаю, мы способны показать послезавтра агрессивный футбол».

«Более чем уверен, что с первых минут нас ждет сумасшедший прессинг, датчане будут атаковать и больше владеть мячом. Но мы к этому готовы, наигрываем свою тактику, свои комбинации. Мы готовы дать отпор команде Дании. Все понимают, что в матче может не быть много моментов, и надо их реализовывать», — добавил Кузяев.

В ходе первого матча на турнире с бельгийцами (0:3) Кузяев столкнулся головами с Тимоти Кастанем, который получил серьезные травмы и впоследствии перенес многочасовую операцию. Россиянин также был вынужден досрочно покинуть поле.