Вице-чемпионы мира рискуют не выйти из группы на Евро! Хорватские СМИ негодуют

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Хорватия сыграла вничью с Чехией, и теперь вице-чемпионам чемпионата мира — 2018 обязательно в последнем туре нужно обыгрывать шотландцев, чтобы попытаться выйти из группы хотя бы с третьего места. Последний раз хорваты не побеждали в двух играх на групповом этапе на ЧМ-2006.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8b66fece0343aad4b545" data-vnd="8b66fece0343aad4b545" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8b66fece0343aad4b545" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Чехи нас физически съели за первые 45 минут, — разобрал игру сборной Хорватии для издания Index бывший хорватский футболист Горан Томич. — Физически они были намного сильнее, чем мы, и в первом тайме игра была полностью за ними. Чехи постоянно давили и атаковали, а мы, вместо того чтобы задушить эти чешские волны, постоянно отдавали длинные передачи на Ребича, который потерялся между двумя или тремя чешскими великанами по 190 сантиметров. Мы даже не пытались играть в первом тайме, поэтому Чехия доминировала. К счастью, в дальнейшем всё изменилось. Мы стали играть лучше. Далич внёс несколько важных изменений, вышли игроки, которые привнесли дополнительный импульс, энергию и агрессию. Я бы сказал, второй тайм — это образец того, к чему мы должны стремиться. Если хотим остаться на этом турнире».

Футбол Евро 2020 Группа D, 13.06.2021, 16:00 Англия 1 Хорватия 0

Издание Vecernji list, в отличие от бывшего футболиста, не стало подбирать выражений. «Это не настоящая Хорватия», — гласит заголовок статьи на главной странице сайта.



«В одном провальном и одном чуть более удачном тайме Хорватия сыграла вничью с Чехией. Насколько важна психология в ведущих видах спорта, было наиболее очевидно во вчерашней игре в Хэмпден-парке. В играх нашей сборной редко бывает, когда всего через десять минут становится понятно, что концепция игры была неправильной. Но вчера это случилось. …>



После гола Ивана Перишича мы вернулись в психологическом смысле. Но для победы над чехами нам не хватало заряда, настоящего желания… Совершенно ясно, что со сборной что-то не так», — пишет VL.

Колумнист издания Томислав Дасович отмечает: это не то, чем может и должна гордиться сборная, занявшая второе место на чемпионате мира. «Мы, конечно, можем выйти из группы, если обыграем шотландцев. “Если”. Кто знает, сможем ли мы изменить эту дисфункциональную, временами хаотичную игру», — пишет он.

Издание Seta24 тоже отметило: «клетчатые» лишь отдалённо напоминают ту сборную, что была на чемпионате мира: «Хорватия должна обыграть Шотландию — наша сборная не забыла, как играть в футбол. Если они “злятся”, то могут быть очень опасными. Но это не уровень финалистов чемпионата мира. Даже близко».

Второй момент, который взбудоражил хорватскую прессу не меньше, чем невнятная игра их сборной, — судейство.

Футбол Евро 2020 Группа D, 22.06.2021, 22:00 Хорватия - Шотландия -

«Испанский рефери Карлос Дель Серро Гранде не оправдал последнюю часть своей фамилии на этом Евро, — пишет Seta24. — Проблема не в назначенном пенальти, а в большом количестве ошибок на других отрезках. Например, он не заметил, что чешские футболисты слишком рано побежали во время 11-метрового. Дель Серро добавил три минуты, но завершил игру на 20 секунд раньше! И это в момент, когда все наши футболисты находились в штрафной площади и ждали прострела Перишича. Автор нашего единственного гола ничего не понял, но испанец явно спешил на самолёт, поэтому решил сократить игру и прервать её прямо во время наших действий».

Хорватский Telesport считает, что сборная должна быть лучше того, что она показала в Глазго: «У Хорватии в матче с Чехией была возможность ответить на несколько вопросов. Прежде всего и в самом банальном смысле, — показать, что она может играть лучше, чем против англичан. Доказать, что играет важную роль на этом чемпионате Европы, что может играть активно и с мячом в ногах против сборной, которая объективно хуже с точки зрения исполнителей почти во всех линиях. Но… Неужели так сложно сделать так, чтобы Модрич, один из лучших полузащитников в мире, контролировал бы темп игры, а Хорватия играла, максимально используя свои сильные стороны? В чём проблема, тренер? …> Хорватия может (должна?) быть лучше этого».

«Нетрудно сказать, что мы разочарованы, — пишет Dnevno.hr. — Так много людей стоят на поле, философствуют о чём-то, но у них будто нет идей. Мы действительно к этому не привыкли. Также понимаем, что Лука Модрич устал, что наши нападающие нервничают, а Далич экспериментирует в трудное время, и его решения пока неверны. Наша банда выглядит неорганизованной. Непростые слова, но так и есть».



«Мы выглядим как недовольная команда, в которой каждый играет сам за себя, где тренер не устанавливает никаких требований и не реагирует на их невыполнение, — высказался хорватский тренер Илия Лоначаревич изданию Sportske Novosti. — В этом нет смысла, и это недопустимо. Так продолжалось десятилетия и годы. Мы постоянно хвастаемся своим талантом, а что в итоге?»



«Играем старомодно и без идей», — сокрушается бывший игрок «Риеки» и загребского «Динамо» Марьян Брнчич.



Судьба Хорватии всё ещё в её руках, пишет колумнист SN. Но сможет ли сборная воспользоваться шансом выйти из группы — вопрос.