Вице-чемпионы мира рискуют не выйти из группы на Евро! Хорватские СМИ негодуют

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
16:00Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19:00Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
22:00Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
тв
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
тв
21.06Не началсяСев. Македония
Нидерланды
Группа B
тв
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
тв
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
тв
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
тв
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
тв
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
тв
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
тв
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
тв
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
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Нидерланды
26
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Украина
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3
Австрия
23
4
Сев. Македония
20
Группа D
1
Чехия
24
2
Англия
24
3
Хорватия
21
4
Шотландия
21
Группа E
1
Швеция
24
2
Словакия
23
3
Испания
11
4
Польша
10
Группа F
1
Португалия
13
2
Франция
13
3
Германия
10
4
Венгрия
10
14:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Вице-чемпионы мира рискуют не выйти из группы на Евро! Хорватские СМИ негодуют

Что случилось с той чудесной командой, которая очаровала Россию на ЧМ-2018?

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Хорватия сыграла вничью с Чехией, и теперь вице-чемпионам чемпионата мира — 2018 обязательно в последнем туре нужно обыгрывать шотландцев, чтобы попытаться выйти из группы хотя бы с третьего места. Последний раз хорваты не побеждали в двух играх на групповом этапе на ЧМ-2006.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Чехи нас физически съели за первые 45 минут, — разобрал игру сборной Хорватии для издания Index бывший хорватский футболист Горан Томич. — Физически они были намного сильнее, чем мы, и в первом тайме игра была полностью за ними. Чехи постоянно давили и атаковали, а мы, вместо того чтобы задушить эти чешские волны, постоянно отдавали длинные передачи на Ребича, который потерялся между двумя или тремя чешскими великанами по 190 сантиметров. Мы даже не пытались играть в первом тайме, поэтому Чехия доминировала. К счастью, в дальнейшем всё изменилось. Мы стали играть лучше. Далич внёс несколько важных изменений, вышли игроки, которые привнесли дополнительный импульс, энергию и агрессию. Я бы сказал, второй тайм — это образец того, к чему мы должны стремиться. Если хотим остаться на этом турнире».

Футбол

Евро 2020
Группа D, 13.06.2021, 16:00

Англия1Хорватия0

Издание Vecernji list, в отличие от бывшего футболиста, не стало подбирать выражений. «Это не настоящая Хорватия», — гласит заголовок статьи на главной странице сайта.

«В одном провальном и одном чуть более удачном тайме Хорватия сыграла вничью с Чехией. Насколько важна психология в ведущих видах спорта, было наиболее очевидно во вчерашней игре в Хэмпден-парке. В играх нашей сборной редко бывает, когда всего через десять минут становится понятно, что концепция игры была неправильной. Но вчера это случилось. …>

После гола Ивана Перишича мы вернулись в психологическом смысле. Но для победы над чехами нам не хватало заряда, настоящего желания… Совершенно ясно, что со сборной что-то не так», — пишет VL.

Колумнист издания Томислав Дасович отмечает: это не то, чем может и должна гордиться сборная, занявшая второе место на чемпионате мира. «Мы, конечно, можем выйти из группы, если обыграем шотландцев. “Если”. Кто знает, сможем ли мы изменить эту дисфункциональную, временами хаотичную игру», — пишет он.

Издание Seta24 тоже отметило: «клетчатые» лишь отдалённо напоминают ту сборную, что была на чемпионате мира: «Хорватия должна обыграть Шотландию — наша сборная не забыла, как играть в футбол. Если они “злятся”, то могут быть очень опасными. Но это не уровень финалистов чемпионата мира. Даже близко».

Второй момент, который взбудоражил хорватскую прессу не меньше, чем невнятная игра их сборной, — судейство.

Футбол

Евро 2020
Группа D, 22.06.2021, 22:00

Хорватия-Шотландия-

«Испанский рефери Карлос Дель Серро Гранде не оправдал последнюю часть своей фамилии на этом Евро, — пишет Seta24. — Проблема не в назначенном пенальти, а в большом количестве ошибок на других отрезках. Например, он не заметил, что чешские футболисты слишком рано побежали во время 11-метрового. Дель Серро добавил три минуты, но завершил игру на 20 секунд раньше! И это в момент, когда все наши футболисты находились в штрафной площади и ждали прострела Перишича. Автор нашего единственного гола ничего не понял, но испанец явно спешил на самолёт, поэтому решил сократить игру и прервать её прямо во время наших действий».

Хорватский Telesport считает, что сборная должна быть лучше того, что она показала в Глазго: «У Хорватии в матче с Чехией была возможность ответить на несколько вопросов. Прежде всего и в самом банальном смысле, — показать, что она может играть лучше, чем против англичан. Доказать, что играет важную роль на этом чемпионате Европы, что может играть активно и с мячом в ногах против сборной, которая объективно хуже с точки зрения исполнителей почти во всех линиях. Но… Неужели так сложно сделать так, чтобы Модрич, один из лучших полузащитников в мире, контролировал бы темп игры, а Хорватия играла, максимально используя свои сильные стороны? В чём проблема, тренер? …> Хорватия может (должна?) быть лучше этого».

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«Нетрудно сказать, что мы разочарованы, — пишет Dnevno.hr. — Так много людей стоят на поле, философствуют о чём-то, но у них будто нет идей. Мы действительно к этому не привыкли. Также понимаем, что Лука Модрич устал, что наши нападающие нервничают, а Далич экспериментирует в трудное время, и его решения пока неверны. Наша банда выглядит неорганизованной. Непростые слова, но так и есть».

«Мы выглядим как недовольная команда, в которой каждый играет сам за себя, где тренер не устанавливает никаких требований и не реагирует на их невыполнение, — высказался хорватский тренер Илия Лоначаревич изданию Sportske Novosti. — В этом нет смысла, и это недопустимо. Так продолжалось десятилетия и годы. Мы постоянно хвастаемся своим талантом, а что в итоге?»

«Играем старомодно и без идей», — сокрушается бывший игрок «Риеки» и загребского «Динамо» Марьян Брнчич.

Судьба Хорватии всё ещё в её руках, пишет колумнист SN. Но сможет ли сборная воспользоваться шансом выйти из группы — вопрос.

Полина Куимова

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Испания
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Португалия
Португалия
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