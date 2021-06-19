Мбаппе, Бензема, Гризманн — в атаке Франции на матч с Венгрией на Евро
Тренерские штабы сборных Венгрии и Франции огласили стартовые составы на матч 2-го тура Евро-2020.
Тренерские штабы сборных Венгрии и Франции огласили стартовые составы на матч 2-го тура Евро-2020.
Стартовый состав сборной Венгрии: Петер Гулачи, Эндре Ботка, Лоик Него, Аттила Салаи, Вилли Орбан, Аттила Фиола, Андраш Шефер, Адам Надь, Ласло Кляйнхайслер, Адам Салаи, Роланд Шаллаи.
Стартовый состав сборной Франции: Уго Льорис, Рафаэль Варан, Преснель Кимпембе, Бенжамен Павар, Адриан Рабьо, Адриан Рабьо, Н’голо Канте, Поль Погба, Карим Бензема, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн.
Матч Венгрия — Франция состоится 19 июня в Будапеште, начало — в 16:00 (мск).