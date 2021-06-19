Капитану сборной Венгрии стало плохо во время матча Евро с Францией
Капитан сборной Венгрии Адам Солои не смог доиграть матч второго тура группового этапа чемпионата Европы против Франции.
Капитан сборной Венгрии Адам Солои не смог доиграть матч второго тура группового этапа чемпионата Европы против Франции.
Он был заменен в середине первого тайма.
Во время матча Солои упал на газон и не мог сам подняться. На поле тут же выбежали врачи, чтобы оказать ему помощь. Предположительно, у него случился тепловой удар.
Солои с трудом смог покинуть поле в сопровождении медицинской бригады. Игра после паузы была продолжена.