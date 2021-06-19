Гюнеш попросил прощения за выступление сборной Турции на Евро-2020
ЕВРО-2020, Александр Рогулев. Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш попросил прощения за выступление национальной команды на чемпионате Европы по футболу.
ЕВРО-2020, Александр Рогулев. Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш попросил прощения за выступление национальной команды на чемпионате Европы по футболу.
Турки в воскресенье сыграют заключительный матч группового турнира с командой Швейцарии. После двух матчей у сборной Турции нет очков. Единственный вариант на продолжение турнира — оказаться одной из четырех лучших команд ЕВРО-2020, занявших третье место в своих группах.
«Нам нужно изменить философию внутри команды, привить ей дух победителя, чего совершенно не чувствовалось в двух первых матчах. Я уважаю всю критику, которая на нас свалилась, ребята тоже недовольны собой. Жизнь не всегда складывается так, как вы хотите. Уверен, парни выберутся из этой ситуации и подготовятся к новой игре. Мы приехали сюда, чтобы быть одними из лучших, но не смогли сделать этого. Безусловно, мы разочарованы и приносим свои извинения всем, кто за нас болеет», — сказал Гюнеш на
В первом туре команда Турции проиграла сборной Италии (0:3), а во втором — команде Уэльса (0:2).
«Негатив от первого матча в Риме сильно повлиял на нас. Мы потеряли уверенность в себе как в игре, так и в результате. То, что мы увидели на поле, негативно повлияло на наш энтузиазм. То же самое продолжилось и в первом тайме матча с Уэльсом. Мы совершенно не могли себе представить, что окажемся в такой ситуации после двух матчей. Мы знаем, как люди в Турции надеются на нас, и мы не оправдали их ожиданий», — добавил тренер.