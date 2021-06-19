Максимальное число посетителей фан-зоны в Петербурге сократят до 3 тысяч

Соответствующие изменения в постановление городского правительства «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» подписал губернатор Александр Беглов на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу.

«С 20 июня усиливаются меры предосторожности при посещении фан-зон чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года: в фан-зону на Конюшенной площади будут допускаться до 3 тысяч человек, на территорию тематического парка в “Юбилейном” — до 1 тысячи человек», — говорится в сообщении.