Максимальное число посетителей фан-зоны в Петербурге сократят до 3 тысяч
ЕВРО-2020. Максимальное число посетителей
ЕВРО-2020. Максимальное число посетителей
Соответствующие изменения в постановление городского правительства «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» подписал губернатор Александр Беглов на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу.
«С 20 июня усиливаются меры предосторожности при посещении