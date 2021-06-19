В ожидании позора? Что будет, если сборная России в понедельник вылетит с Евро
В команду, конечно, верим, но готовимся к худшему.
В команду, конечно, верим, но готовимся к худшему.
Расклад, при котором сборная России не выйдет из группы на Евро, вполне вероятен. Нашим ни в коем случае нельзя проигрывать, но Дания — безоговорочный фаворит, поражение от них не будет сюрпризом.
Так вот представьте: что будет, если Россия проиграет и вылетит с Евро? Давайте по пунктам:
— В соцсетях и на спортивных сайтах болельщики будут призывать Черчесова уйти в отставку. А ещё обязательно писать, что сборная — позор, что всех (или почти всех) надо разогнать и обязательно лишить зарплат.
— Руководство нашего футбола обязательно скажет, что разочаровано результатом. И понадеется, что в будущем такого не повторится.
— Найдутся эксперты, которые вновь заговорят о необходимости менять лимит, вводить всякие потолки зарплат. В целом слова про «необходимые структурные изменения» и «воспитание молодёжи» мы будем слышать чаще. Ну, первые пару недель после вылета.
— Черчесов соберёт
— В КВН и прочих юмористических
— Те, кто не хотел поддерживать сборную, будут счастливы. Про позор на Евро можно будет вспоминать больше года.
— Возможно,
— Отношение к сборной снова глобально поменяется, и многие перестанут в неё верить. С уверенностью можно будет сказать, что мы откатились назад: если после чемпионата мира для обычных людей команда была героями, то сейчас — снова станут не умеющими играть миллионерами. И это ещё мягкий вариант.
Ничего не забыл? Ах да, штаб Черчесова продолжит работу со сборной — отставок не будет. Они сейчас и не нужны. У сборной уже осенью важнейшие матчи — нужно отбираться на чемпионат мира в Катаре. Шансы на выход туда
Но обновлённая сборная — это
Максим Пахомов