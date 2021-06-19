Очередная сенсация Евро: Венгрия устояла против Франции
Чемпионы мира оступились в Будапеште — 1:1.
Чемпионы мира оступились в Будапеште — 1:1.
Помните, как проходила жеребьевка группового этапа Евро-2020? Она прошла в конце 2019 года и была неполной — на тот момент сверстали еще не весь состав участников, так как еще предстояли стыковые матчи. Но группу смерти уже определили — Португалия, Германия и Франция ожидали четвертого соперника, которого все заранее похоронили.
Повезло (или не повезло) Венгрии — крепкой команде с хорошим итальянским тренером Марко Росси. Потомки Ференца Пушкаша с огромным трудом попали на Евро-2020, хотя сейчас это уже забылось. В финале стыков с Исландией венгры уступали до 87-й минуты, но потом повторили подвиг «Манчестер Юнайтед» в легендарном финале Лиги чемпионов-1999 с «Баварией» и победили 2:1.
Перед чемпионатом Европы Венгрия
Но Венгрия не просто выстояла в первом тайме, а выиграла его — в добавленное время забил Фиола. Шок — слишком слабое слово для того, чтобы описать случившееся. Переполненная «Пушкаш Арена» сошла с ума, а Фиола от счастья едва не сломал стол у угла поля во время празднования. Реакция сидевшей за тем столом девушки бесценна — она одновременно была и напугана, и восхищена голом венгров.
Будапешт тоже восхищает. В Венгрии в последнее время фиксируется около сотни новых коронавирусных больных в день, поэтому власти свободно пускают фанатов на «Пушкаш Арену» — там и стопроцентная заполняемость, и маски разрешено не носить, судя по трансляции. Неудивительно, что авторитетные западные СМИ сообщили о вероятном переносе финала чемпионата Европы из Лондона в Будапешт. Пока, правда, все на уровне слухов, но многое зависит от правительства Великобритании: если там разрешат сделать послабления для зарубежных
Сборная Венгрии, конечно, до финала вряд ли доберется, но она уже заслужила аплодисменты. В игре с Португалией аутсайдер героически оборонялся до 83-й минуты, но затем рассыпался и уступил со счетом 0:3. А с французами Венгрия и вовсе добыла ничью, хотя вполне могла и победить. Для нее уже серьезное достижение, что она заставила нервничать самих чемпионов мира. Но, судя по самоотдаче, венгры до сих пор рассчитывают на выход из группы смерти.
Венгрия — восхитительна. Главная звезда в составе — вратарь «Лейпцига» Гулачи. В атаке явный недобор качественных исполнителей, а по совокупной стоимости, если верить Transfermarkt, она в два с половиной раза дешевле сборной России. Но при этом Венгрия на равных борется как с действующими чемпионами Европы, так и с действующими чемпионами мира. И в следующем туре, несомненно, потреплет нервы Германии, пусть игра и пройдет в Мюнхене.
О Франции тоже нужно сказать немного, но
Гоша Чернов