Очередная сенсация Евро: Венгрия устояла против Франции

Помните, как проходила жеребьевка группового этапа Евро-2020? Она прошла в конце 2019 года и была неполной — на тот момент сверстали еще не весь состав участников, так как еще предстояли стыковые матчи. Но группу смерти уже определили — Португалия, Германия и Франция ожидали четвертого соперника, которого все заранее похоронили.

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Повезло (или не повезло) Венгрии — крепкой команде с хорошим итальянским тренером Марко Росси. Потомки Ференца Пушкаша с огромным трудом попали на Евро-2020, хотя сейчас это уже забылось. В финале стыков с Исландией венгры уступали до 87-й минуты, но потом повторили подвиг «Манчестер Юнайтед» в легендарном финале Лиги чемпионов-1999 с «Баварией» и победили 2:1.

Перед чемпионатом Европы Венгрия из-за травмы потеряла главную звезду — полузащитника «Лейпцига» Доминика Собослои. А в первом тайме игры с Францией команда еще и лишилась капитана и главного форварда — у Адама Солои закружилась голова, и он был не в состоянии продолжать матч.

Но Венгрия не просто выстояла в первом тайме, а выиграла его — в добавленное время забил Фиола. Шок — слишком слабое слово для того, чтобы описать случившееся. Переполненная «Пушкаш Арена» сошла с ума, а Фиола от счастья едва не сломал стол у угла поля во время празднования. Реакция сидевшей за тем столом девушки бесценна — она одновременно была и напугана, и восхищена голом венгров.

Будапешт тоже восхищает. В Венгрии в последнее время фиксируется около сотни новых коронавирусных больных в день, поэтому власти свободно пускают фанатов на «Пушкаш Арену» — там и стопроцентная заполняемость, и маски разрешено не носить, судя по трансляции. Неудивительно, что авторитетные западные СМИ сообщили о вероятном переносе финала чемпионата Европы из Лондона в Будапешт. Пока, правда, все на уровне слухов, но многое зависит от правительства Великобритании: если там разрешат сделать послабления для зарубежных VIP-персон и телевизионщиков, то финал состоится на «Уэмбли».

Сборная Венгрии, конечно, до финала вряд ли доберется, но она уже заслужила аплодисменты. В игре с Португалией аутсайдер героически оборонялся до 83-й минуты, но затем рассыпался и уступил со счетом 0:3. А с французами Венгрия и вовсе добыла ничью, хотя вполне могла и победить. Для нее уже серьезное достижение, что она заставила нервничать самих чемпионов мира. Но, судя по самоотдаче, венгры до сих пор рассчитывают на выход из группы смерти.

Венгрия — восхитительна. Главная звезда в составе — вратарь «Лейпцига» Гулачи. В атаке явный недобор качественных исполнителей, а по совокупной стоимости, если верить Transfermarkt, она в два с половиной раза дешевле сборной России. Но при этом Венгрия на равных борется как с действующими чемпионами Европы, так и с действующими чемпионами мира. И в следующем туре, несомненно, потреплет нервы Германии, пусть игра и пройдет в Мюнхене.

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О Франции тоже нужно сказать немного, но все-таки эта игра — бенефис Венгрии. Французы хорошо подготовились к сопернику, активно прессинговали его весь первый тайм (в отличие от встречи с немцами), упустили немало моментов, но соорудили лишь один гол — Гризманн сравнял счет в середине второго тайма. В первой встрече мы по праву восхищались монументальной игре команды Дидье Дешама, но сборная из четвертого десятка рейтинга ФИФА доказала, что даже с ней можно бороться.