Очередная сенсация Евро: Венгрия устояла против Франции

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
16:00ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19:00ПерерывПортугалия1Германия2
Группа E
тв
22:00Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
тв
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
тв
21.06Не началсяСев. Македония
Нидерланды
Группа B
тв
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
тв
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
тв
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
тв
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
тв
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
тв
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
тв
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
тв
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
26
2
Россия
23
3
Финляндия
23
4
Дания
20
Группа A
1
Италия
26
2
Уэльс
24
3
Швейцария
21
4
Турция
20
Группа C
1
Нидерланды
26
2
Украина
23
3
Австрия
23
4
Сев. Македония
20
Группа D
1
Чехия
24
2
Англия
24
3
Хорватия
21
4
Шотландия
21
Группа E
1
Швеция
24
2
Словакия
23
3
Испания
11
4
Польша
10
Группа F
1
Франция
24
2
Португалия
13
3
Венгрия
21
4
Германия
10
19:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Очередная сенсация Евро: Венгрия устояла против Франции

Чемпионы мира оступились в Будапеште — 1:1.

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Источник: Reuters

Помните, как проходила жеребьевка группового этапа Евро-2020? Она прошла в конце 2019 года и была неполной — на тот момент сверстали еще не весь состав участников, так как еще предстояли стыковые матчи. Но группу смерти уже определили — Португалия, Германия и Франция ожидали четвертого соперника, которого все заранее похоронили.

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Повезло (или не повезло) Венгрии — крепкой команде с хорошим итальянским тренером Марко Росси. Потомки Ференца Пушкаша с огромным трудом попали на Евро-2020, хотя сейчас это уже забылось. В финале стыков с Исландией венгры уступали до 87-й минуты, но потом повторили подвиг «Манчестер Юнайтед» в легендарном финале Лиги чемпионов-1999 с «Баварией» и победили 2:1.

Перед чемпионатом Европы Венгрия из-за травмы потеряла главную звезду — полузащитника «Лейпцига» Доминика Собослои. А в первом тайме игры с Францией команда еще и лишилась капитана и главного форварда — у Адама Солои закружилась голова, и он был не в состоянии продолжать матч.

Но Венгрия не просто выстояла в первом тайме, а выиграла его — в добавленное время забил Фиола. Шок — слишком слабое слово для того, чтобы описать случившееся. Переполненная «Пушкаш Арена» сошла с ума, а Фиола от счастья едва не сломал стол у угла поля во время празднования. Реакция сидевшей за тем столом девушки бесценна — она одновременно была и напугана, и восхищена голом венгров.

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Будапешт тоже восхищает. В Венгрии в последнее время фиксируется около сотни новых коронавирусных больных в день, поэтому власти свободно пускают фанатов на «Пушкаш Арену» — там и стопроцентная заполняемость, и маски разрешено не носить, судя по трансляции. Неудивительно, что авторитетные западные СМИ сообщили о вероятном переносе финала чемпионата Европы из Лондона в Будапешт. Пока, правда, все на уровне слухов, но многое зависит от правительства Великобритании: если там разрешат сделать послабления для зарубежных VIP-персон и телевизионщиков, то финал состоится на «Уэмбли».

Сборная Венгрии, конечно, до финала вряд ли доберется, но она уже заслужила аплодисменты. В игре с Португалией аутсайдер героически оборонялся до 83-й минуты, но затем рассыпался и уступил со счетом 0:3. А с французами Венгрия и вовсе добыла ничью, хотя вполне могла и победить. Для нее уже серьезное достижение, что она заставила нервничать самих чемпионов мира. Но, судя по самоотдаче, венгры до сих пор рассчитывают на выход из группы смерти.

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Венгрия — восхитительна. Главная звезда в составе — вратарь «Лейпцига» Гулачи. В атаке явный недобор качественных исполнителей, а по совокупной стоимости, если верить Transfermarkt, она в два с половиной раза дешевле сборной России. Но при этом Венгрия на равных борется как с действующими чемпионами Европы, так и с действующими чемпионами мира. И в следующем туре, несомненно, потреплет нервы Германии, пусть игра и пройдет в Мюнхене.

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О Франции тоже нужно сказать немного, но все-таки эта игра — бенефис Венгрии. Французы хорошо подготовились к сопернику, активно прессинговали его весь первый тайм (в отличие от встречи с немцами), упустили немало моментов, но соорудили лишь один гол — Гризманн сравнял счет в середине второго тайма. В первой встрече мы по праву восхищались монументальной игре команды Дидье Дешама, но сборная из четвертого десятка рейтинга ФИФА доказала, что даже с ней можно бороться.

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Гоша Чернов

Венгрия
1:1
Первый тайм: 1:0
Франция
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1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
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